به گزارش خبرنگار مهر، زاهد محمودی عصر دوشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان اهر، گفت: با توجه به ریشه دار بودن فرهنگ و هنر و حوزه گردشگری در شهرستان اهر که اکثر فعالان هم جوانان هستند که حتی مقام های بین المللی و کشوری را کسب می کنند بنابراین لازم است در کنار سرمایه گذاری در بخش های کشاورزی، صنعتی و معدنی در بخش های فرهنگی، هنری و گردشگری نیز سرمایه گذاری شود که نه تنها در توسعه منطقه بلکه در ایجاد بخشی از اشتغال نیز نقش بسزایی خواهد داشت.

وی، افزود: از ادارات دخیل در مسایل فرهنگی شهرستان اهر نیز انتظار می رود در اجرای برنامه های فرهنگی وهنری در کنار کمیت از کیفیت و تأثیرگذاری غافل نشوند.

محمودی، گفت: اگر در توسعه فرهنگ و مسایل فرهنگی در جامعه بیش از پیش سرمایه گذاری شود بسیاری از مشکلات و ناهنجاری های اجتماعی موجود در جامعه حل خواهد شد.

بیکاری اصلی ترین مشکل جوانان اهر

در این جلسه امام جمعه شهرستان اهر نیز، یکی از مشکلات جوانان شهرستان اهر را نبود کار و بیکاری اعلام کرد.

حجت الاسلام جواد حاجی زاده، گفت: وجود ظرفیت های بالقوه در شهرستان اهر در بخش های کشاورزی، دامداری، معدنی و گردشگری باید زمینه حضور سرمایه گذاران در جهت سرمایه گذاری که منجر به اشتغال خواهد شد از سوی مسئولان امر فراهم شود.

وی، افزود: فرهنگ سازی در جهت استفاده از تولیدات داخلی یکی از راههای اشتغال زایی است که در این زمینه لازم است ادارات و افراد تأثیر گذار برنامه های مدون در جهت آگاه سازی و فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی داشته باشند و همیشه به مردم گوشزد شود.

در این جلسه رئیس دانشگاه پیام نور واحد اهر نیز، از برگزاری همایش توسعه پایدار و بهره‌وری شهرستان اهر در این واحد دانشگاهی در ۱۱ آبان ماه خبر داد.

محمدرضا داداشی، گفت: از آغاز مهلت ارسال مقاله تا ۲۰ مهرماه نزدیک به ۱۵۰ مقاله از اقصی نقاط مختلف کشور به دبیرخانه این همایش ارسال‌شده است.

وی افزود: مهم‌ترین موضوعات همایش توسعه پایدار و بهره‌وری شهرستان اهر در حوزه اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال و تبریز ۲۰۱۸ است.