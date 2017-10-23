افزایش ۴۰ درصدی کشفیات کالای قاچاق در شهرستان مهرستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ اسماعیل منصوری اظهار داشت: فرماندهی انتظامی مهرستان جهت جلوگیری از ورود کالای قاچاق با افزایش گشت‌زنی هدفمند در محورهای مواصلاتی و افزایش ایست و بازرسی مقطعی موفق به کشف یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال کالای قاچاق در مهرماه سال جاری شدند.

فرمانده انتظامی مهرستان با بیان اینکه یکی دیگر از اولویت‌های پلیس مبارزه با سارقان و جمع‌آوری معتادان متجاهر است، افزود: این فرماندهی در این مدت با اجرای طرح‌های ارتقا امنیت اجتماعی در سطح شهرستان موفق به دستگیری ۷۵ معتاد متجاهر و خرده فروش و همچنین کشف تمامی سرقت‌های رخ داده حوزه استحفاظی شهرستان شده است.

وی افزود: به منظور جلوگیری از هدر رفتن سرمایه‌های ملی، نیروی انتظامی شهرستان موفق به کشف ۴۴ هزار لیتر سوخت قاچاق در مهرماه شدند. ماموران در راستای ناامن کردن محیط برای مجرمان و ارتقا امنیت اجتماعی در مهرماه سال جاری ۲۴۰ نفر از مجرمان را در انواع جرائم پلیسی دستگیر کرده و تحویل مراجع قضائی شدند.

منصوری به فعالیت پلیس در زمینه توقیف خودروها و موتورسیکلت سواران متخلف اشاره کرد و گفت: در راستای برخورد با وسایط نقلیه پلیس راهنمایی و رانندگی این فرماندهی موفق شدند در یک ماهه گذشته ۲۲ خودرو و ۱۲ موتورسیکلت متخلف را توقیف و روانه پارکینگ کنند.

فرمانده انتظامی مهرستان با اشاره به اینکه اقدامات پیشگیرانه اجتماعی در قالب آموزش‌ها و هشدارهای پلیسی از طریق توزیع بروشور، نصب بنر و آموزش همگانی در سطح مدارس، محلات و مساجد توسط کارشناسان انتظامی شهرستان برای شهروندان انجام شده از شهروندان درخواست کرد تا هرگونه موارد مشکوک را با تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع‌رسانی کنند.