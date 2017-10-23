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۱ آبان ۱۳۹۶، ۱۸:۱۲

فرمانده انتظامی مهرستان خبر داد:

افزایش ۴۰ درصدی کشفیات کالای قاچاق در شهرستان مهرستان

افزایش ۴۰ درصدی کشفیات کالای قاچاق در شهرستان مهرستان

زاهدان - فرمانده انتظامی مهرستان از افزایش ۴۰ درصدی کشفیات کالای قاچاق در مهرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ اسماعیل منصوری اظهار داشت: فرماندهی انتظامی مهرستان جهت جلوگیری از ورود کالای قاچاق با افزایش گشت‌زنی هدفمند در محورهای مواصلاتی و افزایش ایست و بازرسی مقطعی موفق به کشف یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال کالای قاچاق در مهرماه سال جاری شدند. 

فرمانده انتظامی مهرستان با بیان اینکه یکی دیگر از اولویت‌های پلیس مبارزه با سارقان و جمع‌آوری معتادان متجاهر است، افزود: این فرماندهی در این مدت با اجرای طرح‌های ارتقا امنیت اجتماعی در سطح شهرستان موفق به دستگیری ۷۵ معتاد متجاهر و خرده فروش و همچنین کشف تمامی سرقت‌های رخ داده حوزه استحفاظی شهرستان شده است.

وی افزود: به منظور جلوگیری از هدر رفتن سرمایه‌های ملی، نیروی انتظامی شهرستان موفق به کشف ۴۴ هزار لیتر سوخت قاچاق در مهرماه شدند. ماموران در راستای ناامن کردن محیط برای مجرمان و ارتقا امنیت اجتماعی در مهرماه سال جاری ۲۴۰ نفر از مجرمان را در انواع جرائم پلیسی دستگیر کرده و تحویل مراجع قضائی شدند.

منصوری به فعالیت پلیس در زمینه توقیف خودروها و موتورسیکلت سواران متخلف اشاره کرد و گفت: در راستای برخورد با وسایط نقلیه پلیس راهنمایی و رانندگی این فرماندهی موفق شدند در یک ماهه گذشته ۲۲ خودرو و ۱۲ موتورسیکلت متخلف را توقیف و روانه پارکینگ کنند.

فرمانده انتظامی مهرستان با اشاره به اینکه اقدامات پیشگیرانه اجتماعی در قالب آموزش‌ها و هشدارهای پلیسی از طریق توزیع بروشور، نصب بنر و آموزش همگانی در سطح مدارس، محلات و مساجد توسط کارشناسان انتظامی شهرستان برای شهروندان انجام شده از شهروندان درخواست کرد تا هرگونه موارد مشکوک را با تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع‌رسانی کنند.

کد مطلب 4122915

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