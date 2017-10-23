به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان امروز دوشنبه به همراه تعدادی از مدیران این اداره کل با سید مرتضی سقائیاننژاد دیدار و پیرامون مسائل فرهنگ شهروندی و فرهنگ دینی به گفتوگو پرداختند.
حجتالاسلام عباس اسکندری با ابراز خرسندی از انتخاب مجدد دکتر سقائیاننژاد به عنوان شهردار قم، مدیریت شهری وی را موفقیتآمیز ارزیابی کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم گفت: شهر مقدس قم مورد توجه جهان اسلام و شخصیتها و بزرگان دین است بنابراین باید تلاش شود که فرهنگ عمومی مردم این شهر با آموزههای دینی و مذهبی شکل بگیرد و نمود داشته باشد.
وی آمادگی مدیران و کارشناسان سازمان تبلیغات اسلامی برای همکاری با شهرداری قم پیرامون ارتقای فرهنگ شهروندی اعلام کرد و در مورد اهمیت مقابله با آسیبهای اجتماعی اظهار کرد: مسجد مؤثرترین مکان و امام جماعت مؤثرترین شخص برای اجرای طرحهای فرهنگی در محلههای مختلف است.
حجتالاسلام اسکندری تأکید کرد: سازمان تبلیغات اسلامی برای کاهش آسیبهای اجتماعی طرحی را آغاز کرده که با محوریت ۱۰ مسجد در سکونتگاههای غیررسمی و آسیبخیز در حال اجراست.
به گفته وی، این طرح با محوریت ائمه جماعات ۱۰ مسجد اجرا میشود و فعالیت و برنامه مساجد محلهها با این مساجد محوری هماهنگ خواهد بود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم در ادامه به تشریح ظرفیتها و زمینههای همکاری دو نهاد تبلیغات اسلامی و شهرداری قم پرداخت و خواستار همافزایی بیشتر برای برنامهریزی و اجرای طرحهای فرهنگی و دینی شد.
ساخت ۱۰ مجموعه فرهنگی و هنری و ورزشی در قم
شهردار قم نیز در این دیدار برای توسعه همکاری بین این دو نهاد استقبال کرد و گفت: در قم بیشتر نیازمند مهندسی فرهنگی هستیم تا اینکه کار جدیدی را شروع کنیم.
سید مرتضی سقائیاننژاد تاکید کرد: در فرایند مهندسی فرهنگی علاوه بر جلوگیری از موازیکاری بیشتر، گروههای خودجوش مردمی را میتوان مورد حمایت قرار داد.
لزوم ساماندهی تبلیغات محیطی، ساخت ۱۰ مجموعه فرهنگی و هنری و ورزشی در مناطق هشت گانه، اجرای طرحهای مرتبط با اوقات فراغت، توسعه امکانات رفاهی برای استفاده خانوادهها و... از دیگر محورهای سخنان شهردار قم در این دیدار بود.
نظر شما