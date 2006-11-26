به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا شیبانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان، پس از دیدار با نبیه بری، رئیس مجلس نمایندگان لبنان به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد.

شیبانی در پاسخ به سئوالی درباره دعوت رسمی ریاست جمهوری اسلامی ایران از سرهنگ قذافی برای سفر به ایران که اخیرا در رسانه ها مطرح شده است اظهار داشت: نامه رئیس جمهوری اسلامی ایران دکتر محمود احمدی نژاد به سرهنگ قذافی صرفا برای تشریح موضع جمهوری اسلامی ایران در مورد پرونده صلح آمیز هسته ای ایران بوده است و این نامه عینا به روسای کشورهای عضو شورای حکام آژانس بین المللی انرژی هسته ای نیز تسلیم شده است.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این سئوال که بنابراین دعوت رسمی از سرهنگ قذافی برای سفر به ایران در کار نبوده است، پاسخ داد: خیر. محتوای نامه رئیس جمهوری اسلامی ایران فقط در تشریح مواضع ایران در مورد پرونده انرژی صلح آمیز هسته ای بوده است.