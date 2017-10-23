به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی عصر دوشنبه که در نشست مشترک اقتصادی مازندران و استان قیزیل اوردا سخن می گفت با ابراز خرسندی از گسترش همکاریهای مشترک اظهار داشت: ظرفیت های خوبی برای گسترش همکاری های بین دو طرف وجود دارد.

یونسی در این باره افزود: ظرفیت مازندران در بخش های تجاری ،کشاورزی، اقتصادی و معدن این امکان را می دهد که با استان قیزیل اوردا در سطح قابل قبولتری وارد مبادلات تجاری شود.

وی با بیان اینکه مراودات تجاری می تواند روابط تجار بین دو کشور را افزایش دهد ؛ادامه داد: ملاحظات مورد اشاره در دیدارهای هیات های اقتصادی و رسیدگی به آن موجب تقویت روابط دو کشور شده و در آینده حجم مبادلات تجاری را افزایش خواهد داد.

یونسی زمینه های مشترک همکاری بین دو استان را مورد خطاب قرار داد و خاطر نشان کرد: توسعه همکاری هیات های اقتصادی دو استان می تواند در زمینه های مختلف مورد اشتراک روابط اقتصادی خوب و دو جانبه ای را برای دو کشور رقم بزند وانگیزه تجار مازندرانی را برای تقویت روابط بیشتر کند.