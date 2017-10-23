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۱ آبان ۱۳۹۶، ۱۸:۴۳

تصادف در محور اراک - قم یک کشته و ۴مجروح برجای گذاشت

تصادف در محور اراک - قم یک کشته و ۴مجروح برجای گذاشت

اراک- رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: سانحه رانندگی در محور اراک-قم یک کشته و چهار مجروح برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، ابوالفضل امیدی اظهار داشت: این تصادف عصر امروز(دوشنبه) بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی ایسوزو و یک پراید در جاده اراک به قم، نرسیده به پایگاه یگان ویژه استان مرکزی رخ داد.

رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان مرکزی افزود: بر اثر این تصادف خودروی ایسوزو که حامل سوخت بود دچار آتش سوزی شد که متاسفانه راننده خودرو بر اثر این حریق در صحنه تصادف جان باخت.

امیدی خاطرنشان ساخت: در این سانحه جاده ای همچنین چهار سرنشین خودروی پراید شامل دو مرد، یک زن و یک کودک دچار مصدومیت شدند.

رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان مرکزی تصریح کرد: هم اکنون تیم های امدادی و انتظامی در محل حادثه در حضور دارند و علت وقوع تصادف نیز از سوی کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.

کد مطلب 4122935

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