به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش بین‌المللی با شرکت ‪ ۱۸‬کشور و همکاری سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی اسلامی(آیسسکو) و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می‌ شود.

ارزیابی وضعیت کنونی میراث فرهنگی در جهان اسلام و مشخص کردن چشم ‌اندازهای آینده برای توسعه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه تمدن اسلامی از اهداف برگزاری این همایش اعلام شده است .

گسترش آگاهی نسبت به اهمیت میراث فرهنگی اسلامی و آشکار کردن نقش آن در تثبیت هویت امت اسلامی در آزاد اندیشی و سعه صدر نسبت به فرهنگها و تمدنهای دیگر و نقشی که در رابطه با تقویت ارزشهایی مانند گذشت و احترام به دیگران می‌تواند ایفا کند، از دیگر اهداف برگزاری این همایش است.

وضعیت کنونی میراث اسلامی، میراث مادی، غیرمادی و طبیعی، راههایی برای نجات میراث فرهنگی اسلام و حراست از آن، روشهای ثبت اشیا نگهداری شده در موزه‌ ها، بررسی رابطه بین شرق و غرب، تأثیر دانشمندان مسلمان در غرب و گفتگوی تمدنها و آزاداندیشی نسبت به دیگران در میراث اسلامی نیز محورهایی هستند که طی این همایش به آنها پرداخته می شود .







