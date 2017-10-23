۱۲۷ هزار نفر از زنان مازندران سرپرست خانوار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید آرام، عصر دوشنبه در بازدید معاون رئیس جمهور در امور بانوان از مرکز اورژانس اجتماعی ساری، ضمن تشکر از حمایت استاندار مازندران از برنامه حوزه زنان بهزیستی، با اشاره به سابقه بیست ساله فعالیتش در بهزیستی، گفت: هیچکدام از دولت‌های پیشین، نگاه دولت تدیبر و امید را نسبت به بهزیستی نداشتند و این دولت مسائل و آسیب‌های اجتماعی را به‌عنوان یک واقعیت موجود در جامعه پذیرفت و با پذیرش این واقعیت، برای حل آن برنامه‌ریزی کرد.

مدیرکل بهزیستی استان مازندران با اشاره به اینکه طی سال‌های ۸۰ تا ۹۰ میزان طلاق در کشور و حتی در استان دو برابر شده و در استان از ۱.۲ در سال ۸۰ به ۲.۴ در سال ۹۰ افزایش یافته، به رشد شتابنده آن طی ۱۰ سال اشاره کرد و افزود: بر اساس همین موضوع، طی چهار سال دولت یازدهم، برنامه‌های خوبی انجام شد و امروز، در استان مازندران نه تنها رشد طلاق متوقف شده که در سال ۹۶ سیر نزولی نیز داشته‌ایم.

وی تعداد خانوارها با زنان سرپرست خانوار در استان را ۱۲۷ هزار نفر برشمرد و افزود: ۱۲ درصد جمعیت خانوار استان را زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند که بیش از حدو ۱۷ هزار خانوار را سازمان بهزیستی تحت پوشش خود قرار داده است.

آرام یکی از اقدامات ارزنده امسال در حوزه زنان سرپرست خانوار را افزایش میزان مستمری اعلام کرد و افزود: پیش از این امر، دریافتی در خانواده یک نفره ۵۳ هزار تومان تا سقف ۱۰۰ هزار تومان بوده و اکنون از سال ۹۶، این میزان در خانواده‌ای با چهار عضو و با جمع یارانه‌ دریافتی از دولت، میانگین آن ماهیانه ۷۰۰ هزار تومان شده است.

وی با اشاره به رشد فزاینده میزان تسهیلات در زمینه اشتغال‌زایی، گفت: در سال ۹۶ بالغ بر ۴۲ میلیارد تومان تسهیلات برای اشتغال درنظر گرفته شده است.

آرام با بیان اینکه در زمینه آسیب‌های اجتماعی نیز اقدامات خوبی انجام شده است ، خاطرنشان کرد: اکنون با رویکرد دولت تدبیر و امید و تدوین برنامه ششم در تمام شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر استان، یک مرکز اورژانس اجتماعی با حضور نیروهای متخصص داریم.

مدیرکل بهزیستی مازندران خواستار اجرای کامل بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار شد و گفت: در حال حاضر این قانون اجرایی می‌شود اما حدود ۲ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش این بیمه هستند و خواستار آن هستیم قانون به‌طور کامل اجرایی شود و ما بتوانیم همه زنان سرپرست خانوار نیازمند حمایت را تحت پوشش این بیمه قرار دهیم تا دغدغه دوران پیری نداشته باشند.

وی از جمله آسیب‌های مهم در کشورهای در حال توسعه به عدم وجود بسته‌های فرهنگی، همراه با برنامه‌های زیرساختی و عمرانی و توسعه‌ای اشاره کرد و افزود: ما مخالف توسعه نیستیم اما باید برای این امر فکری شود.