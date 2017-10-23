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۱ آبان ۱۳۹۶، ۱۸:۴۴

مدیرکل ارشاد بوشهر:

دنبال افزایش سرانه مطالعه در استان بوشهر هستیم

دنبال افزایش سرانه مطالعه در استان بوشهر هستیم

بوشهر - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر گفت: دنبال افزایش سرانه مطالعه در استان بوشهر هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیده ماحوزی در نشست با فرمانده نیروی انتظامی استان بوشهر اظهار داشت: فرهنگ تنها عنصری است که به انسان شخصیت می دهد و امروزه باید به فرهنگ نگاه ویژه داشت تا در همه زمینه ها موفق باشید.

وی در ادامه به کتاب و کتاب خوانی اشاره کرد و افزود: افزایش سرانه مطالعه میان گروه های مختلف سنی، تقویت فرهنگ گفت‌وگو و قدرت تحلیل و تفکر انتقادی از هدف‌های اداره کل در این حوزه است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر بیان کرد: بهره گیری از ظرفیت موجود استان برای مشارکت در برنامه‌های فرهنگی، زمینه‌ساز افزایش کیفیت و تاثیرگذاری بیشتر برنامه‌های فرهنگی می‌شود.

فرمانده نیروی انتظامی استان بوشهر اظهار داشت: تمامی پرسنل نیروی انتظامی از جمله پلیس اطلاعات اماکن، پلیس فتا و بخش های فرهنگی جهت آرامش و امنیت جامعه در خدمت فرهنگ و هنر هستند.

سردار خلیل واعظی افزود: برنامه سرباز دانش و اهداء کتاب به سرباز خانه ها و افزایش دانش این قشر جامعه کار پسندیده ای می باشد که در مجموعه نیروی انتظامی مورد استقبال قرار گرفته است و  از همکاری و تعامل مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با نیروی انتظامی تشکر کرد.

در حاشیه این نشست با اهدا لوح تقدیر از فرماندهی استان و معاونین ایشان تقدیر به عمل آمد.

کد مطلب 4122941

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