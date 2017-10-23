سرایدار مدرسه اسلام آباد ارومیه دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ناصر اصلانی در خصوص حوادث عصر دوشنبه در منطقه اسلام آباد ارومیه اظهارداشت: سرایدار مدرسه دخترانه اسلام آباد لحظاتی پیش دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شد.

وی با تاکید بر اینکه مردم اطمینان داشته باشند با متخلفان این حادثه برخورد قانونی خواهد شد اظهارداشت: حادثه از این قرار است که در پی اعلام مدیر مدرسه در ساعت ۱۴ عصر امروز دوشنبه مبنی بر اینکه تعداد ۲۰۰ نفر از اهالی محل به مدرسه حمله کردند ماموران به محل اعزام شدند.

سردار اصلانی اضافه کرد: در این تماس اعلام شد که توسط نیروی خدماتی مدرسه یکی از دختران پایه ۵ ابتدایی مدرسه ایجاد مزاحمت کرده است بلا فاصله کارکنان پلیس در محل مورد نظر حاضر و مشخص شد موضوع مربوط به سه روز پیش بوده است.

وی با بیان اینکه تاکنون خانواده متهم هیچ شکایتی نداشته است عنوان کرد: فقط عده ای افراد فرصت طلب با حمله به مدرسه زمینه ساز درگیری در منطقه شده و نسبت به تخریب شیشه های مدرسه اقدام کردند.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی اضافه کرد: در جریان درگیری های امروز متاسفانه بخشی از اموال عمومی آسیب دیده و به سه دستگاه خودرو خسارت مالی وارد شد.

سردار اصلانی گفت: فرد مورد نظر شناسایی و توسط پلیس دستگیر شده و توسط دادستان ارومیه و ورود قاضی ویژه موضوع در حال رسیدگی است.

وی ضمن تقدیر و تشکر از مردم ارومیه که همکاری خیلی خوبی با پلیس داشتند و درخواست کرد با افراد فرصت طلب که نظم عمومی را هم می زنند برخورد کرده و مراتب را به پلیس گزارش کنند.