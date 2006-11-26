آغاز ثبت نام کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد از روز دوشنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ناصر اقبالی با بیان این مطلب افزود : داوطلبان برای ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 86 دانشگاه آزاد باید دفترچه راهنما، کارت درخواست ثبت نام و پاکت ثبت نام را از دفاتر پستی دریافت کرده و پس از تکمیل مدارک بامراجعه به یکی از مراکز پستی نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

وی اظهار داشت: هر داوطلب می تواند بدون در نظر گرفتن رشته تحصیلی خود در دوره کارشناسی یک رشته را انتخاب کرده و چنانچه داوطلبی بیش از یک مرتبه در این آزمون ثبت نام کند، کلیه مدارک او باطل و کارت ورود به جلسه به ازای هیچ یک از مدارک ارسالی وی صادر نخواهد شد.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد ادامه داد: داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه باید فرم مخصوص استفاده از سهمیه را به همراه مدارک ثبت نام ارسال کنند و پس از آن هیچ گونه تقاضایی قابل قبول نخواهد بود.

وی تاکید کرد: آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد در نیمه دوم اردیبهشت سال 86 برگزار می شود.