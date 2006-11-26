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۵ آذر ۱۳۸۵، ۱۳:۵۰

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد خبر داد:

آغاز ثبت نام کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد از روز دوشنبه

آغاز ثبت نام کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد از روز دوشنبه

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 86 دانشگاه آزاد اسلامی از روز دوشنبه 6 آذر ماه آغاز و تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 18 آذر ماه در مراکز پستی ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ناصر اقبالی با بیان این مطلب افزود : داوطلبان برای ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 86 دانشگاه آزاد باید دفترچه راهنما، کارت درخواست ثبت نام و پاکت ثبت نام را از دفاتر پستی دریافت کرده و پس از تکمیل مدارک بامراجعه به یکی از مراکز پستی نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

وی اظهار داشت: هر داوطلب می تواند بدون در نظر گرفتن رشته تحصیلی خود در دوره کارشناسی یک رشته را انتخاب کرده و چنانچه داوطلبی بیش از یک مرتبه در این آزمون ثبت نام کند، کلیه مدارک او باطل و کارت ورود به جلسه به ازای هیچ یک از مدارک ارسالی وی صادر نخواهد شد.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد ادامه داد: داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه باید فرم مخصوص استفاده از سهمیه را به همراه مدارک ثبت نام ارسال کنند و پس از آن هیچ گونه تقاضایی قابل قبول نخواهد بود.

وی تاکید کرد: آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد در نیمه دوم اردیبهشت سال 86 برگزار می شود.

کد مطلب 412296

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