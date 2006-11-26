راه اندازی نخستین دوره تکمیلی تخصصی ارولوژی ترمیمی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید جلیل حسینی - معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی امروز در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: این دوره برای آموزش هر چه بهتر متخصصان ارولوژی و آشنایی هر چه بیشتر آنها برای مداوای بیمارانی که دچار تروما در تصادفات می شوند، ارائه می شود.

وی افزود: ارولوژی ترمیمی هم اکنون نیز در جراحی های مختلف بکار می رود اما آموزش صحیح آن برای اولین بار در کشور راه اندازی شده است.

حسینی اظهار داشت: این دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) در بیمارستان شهدای تجریش وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی راه اندازی شده است.

رئیس انجمن ارولوژی ایران با اشاره به نحوه پذیرش دانشجو در این رشته گفت: با توجه به نوپا بودن این دوره فلوشیپ، پذیرش دانشجو در بهمن ماه و آموزش نیز از مهرماه سال آینده آغاز می شود.