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۱ آبان ۱۳۹۶، ۲۰:۰۹

فرمانده انتظامی شهرستان دهلران:

سارق ساختمان‌های نیمه‌کاره در دهلران دستگیر شد

سارق ساختمان‌های نیمه‌کاره در دهلران دستگیر شد

ایلام- فرمانده انتظامی شهرستان دهلران گفت: سارق حرفه‌ای ساختمان‌های نیمه‌کاره در دهلران دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ منوچهر مکی اظهار داشت: به دنبال وقوع چند فقره سرقت از ساختمان های نیمه کاره در سطح شهرستان موضوع در دستور کار ماموران کلانتری مرکزی شهرستان دهلران قرار گرفت. 

وی تصریح کرد: ماموران کلانتری مرکزی دهلران با اشراف اطلاعاتی و استفاده از شگردهای خاص پلیسی سارق شناسایی و دستگیر کردند. 

وی افزود: در تحقیقات به عمل آمده، متهم به ۲ فقره سرقت از ساختمان های نیمه کاره در دهلران اعتراف کرد.

رئیس پلیس شهرستان دهلران با اشاره به اینکه متهم با تشکیل پرونده تحویل دادسرا شده است، به شهروندان توصیه کرد: با نصب تجهیزات ایمنی و هشدارهای پلیسی راه هر گونه سوءاستفاده را بر سارقان سلب کنند.

کد مطلب 4122999

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