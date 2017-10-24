به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مصوبه هیات وزیران، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رییس کارگروه تنظیم بازار و رییس کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان منصوب شد.

به استناد این مصوبه، هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶.۷.۲۶ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن وتجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.

در ادامه این ابلاغیه آمده است: وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رئیس کارگروه تنظیم بازار موضوع بند (ب) تصمیم نامه شماره ۱۷۳۴۹۶/ ت۵۰۲۰۴ مورخ ۱۳۹۲.۱۱.۱۹ و رئیس کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان موضوع بند (۱) تصویب نامه شماره ۹۷۴۷۷ /ت۵۱۲۵۳ مورخ ۱۳۹۳.۸.۲۶ تعیین می‌شود.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مصوبه مذکور را به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، وزارت راه وشهرسازی، وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.