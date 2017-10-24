۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۱۰

 مدیر اجتماعی اداره کل تعاون استان اصفهان خبر داد:

برگزاری ۱۲۲ کارگاه آموزشی سبک زندگی سالم در اصفهان

اصفهان- مدیر اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: ۱۲۲ کارگاه آموزشی سبک زندگی سالم در واحدهای اقتصادی استان از ابتدای سال تا کنون برگزار شده است.

احمد رضا پرنده در گفتگو با خبرنگار مهر  با اشاره به برگزاری ۱۲۲ کارگاه آموزشی سبک زندگی سالم در اصفهان  اظهار داشت: برگزاری این دوره های آموزشی توسط بهبان ها و با همکاری ویژه کارفرمایان و استقبال کارگران انجام شده است.

وی اضافه کرد: چهار هزار و ۱۵۰ نفر کارگر در این دوره‌ها تحت عناوین سلامت وایمنی، تغذیه سالم و فعالیت جسمانی، دوری جستن از مصرف مواد مخدر و الکل، سلامت روان، سلامت معنوی و سلامت اجتماعی شرکت کردند.

مدیر اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان ادامه داد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان پیشرو در برگزاری آموزش پیشگیری از تصادفات است.

وی اضافه کرد: با هماهنگی مدیریت اجتماعی کار اصفهان با معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی اصفهان و پلیس راهور تاکنون ۱۴ کارگاه آموزشی پیشگیری از تصادفات جاده ای در سطح استان اصفهان برای کارگران و رانندگان واحدهای اقتصادی برگزار شده است.

پرنده ادامه داد: اجرای این دوره های آموزشی که با رضایت کامل شرکت کنندگان در دوره ها همراه بوده است با تلاش روسای ادارات کار تابعه و افسران پلیس راهور برگزار شده واین طرح همچنان ادامه دارد.

