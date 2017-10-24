احمد رضا پرنده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری ۱۲۲ کارگاه آموزشی سبک زندگی سالم در اصفهان اظهار داشت: برگزاری این دوره های آموزشی توسط بهبان ها و با همکاری ویژه کارفرمایان و استقبال کارگران انجام شده است.

وی اضافه کرد: چهار هزار و ۱۵۰ نفر کارگر در این دوره‌ها تحت عناوین سلامت وایمنی، تغذیه سالم و فعالیت جسمانی، دوری جستن از مصرف مواد مخدر و الکل، سلامت روان، سلامت معنوی و سلامت اجتماعی شرکت کردند.

مدیر اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان ادامه داد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان پیشرو در برگزاری آموزش پیشگیری از تصادفات است.

وی اضافه کرد: با هماهنگی مدیریت اجتماعی کار اصفهان با معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی اصفهان و پلیس راهور تاکنون ۱۴ کارگاه آموزشی پیشگیری از تصادفات جاده ای در سطح استان اصفهان برای کارگران و رانندگان واحدهای اقتصادی برگزار شده است.

پرنده ادامه داد: اجرای این دوره های آموزشی که با رضایت کامل شرکت کنندگان در دوره ها همراه بوده است با تلاش روسای ادارات کار تابعه و افسران پلیس راهور برگزار شده واین طرح همچنان ادامه دارد.