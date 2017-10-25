خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها: دو استان ایلام و کرمانشاه به سبب نزدیکی به عتبات عالیات و امنیت مرزی از جایگاه و موقعیت ویژه‌ای برای تردد زائران برخوردار هستند، مرزهای خسروی و مهران از همین روزها و قبل از شروع‌ اربعین با تمامی امکانات آماده پذیرایی از زوار حسینی شده‌اند.

استان ایلام با داشتن ۴۲۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق یکی از امن‌ترین استان‌های کشور محسوب می‌شود، مرز مهران به‌عنوان مهم‌ترین مرز زمینی کشور این روزها حال و هوای حسینی دارد و برای اربعین آماده می‌شود، دراین‌بین مسئولان استان ایلام در تلاش برای استقرار امکانات و حل مشکلات هستند.

آمادگی‌ همه‌جانبه استان ایلام برای اربعین

جانشین رئیس ستاد اربعین استان ایلام گفت: امکانات و زیرساخت‌های ارتباطی استان برای تردد زائران اربعین حسینی آماده‌شده است.

حسین کلانتری بیان داشت: از اربعین پارسال تاکنون اقدامات خوبی در حوزه‌های راه، آب، برق و روشنایی جاده، تأسیسات زیربنایی و افزایش امکانات پایانه مرزی مهران انجام‌شده است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری ایلام افزود: امسال با تقویت نقاط قوت سال گذشته در تلاش هستیم که زمینه آرامش، امنیت و آسایش زائران بیشتر شود.

با حمایت وزارت کشور و دولت امسال ۱۷ میلیارد تومان در بحث اربعین به استان اختصاص‌یافته است وی گفت: یکی از مهم‌ترین اولویت‌هایی که بعد از اربعین سال گذشته در دستور کار ستاد اربعین استان و حتی مسئولان کشور قرار گرفت توسعه زیرساخت‌های اربعین بود که اقدامات بسیار مؤثری در بحث زیرساخت‌ها به‌خصوص مسیر مهران به ایلام در حال انجام است.

وی اظهار داشت: خوشبختانه با حمایت وزارت کشور و دولت امسال ۱۷ میلیارد تومان در بحث اربعین به استان اختصاص‌یافته است و در تلاش هستیم که این میزان اعتبار افزایش پیدا کند، بخشی از این اعتبار بین پیمانکاران و دستگاه‌های اجرایی توزیع‌شده است.

آماده کردن زیرساخت‌های استان ایلام تا ۵ آبان

قاسم سلیمانی دشتکی استاندار ایلام گفت: استان برای استقبال و خدمات‌رسانی به زائران اربعین تدارک ویژه‌ای دیده است.

سلیمانی تأکید کرد: احتمال افزایش ۲۰ درصدی زائران اربعین حسینی وجود دارد.

وی افزود: در زمینه اسکان اضطراری، تعیین تکلیف پارکینگ‌ها، استقرار و جانمایی موکب‌ها و ایستگاه‌های صلواتی و گشت‌های کنترل ترافیکی به‌منظور سهولت در تردد زائران اقدامات لازم انجام شود.

استاندار ایلام با اشاره به اینکه تمهیدات لازم برای بازگشت زائران اندیشیده شده است، گفت: برای بازگشت زوار در حال آماده‌سازی جاده ترشابه و ملکشاهی هستیم دو سه کار عمده در آنجا شده که قبل از پنجم آبان زیرسازی به اتمام رسیده و تکمیل می‌شود.

آخرین وضعیت پروژه‌های اربعین در ایلام

۳۰ کیلومتر از باند دوم محور ایلام به مهران در نقاط مختلف زیر بار ترافیک خواهد رفت سید کمال‌الدین میر جعفریان مدیرکل راه و شهرسازی و سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری ایلام گفت: خوشبختانه به اهداف کوتاه‌مدت در خصوص چهار بانده شدن محور ایلام- مهران نزدیک شده‌ایم و انشاء الله در ادامه تا اربعین سال آینده کل محور ایلام به مهران چهار بانده خواهد شد.

وی افزود: ظرف چند روز آینده و تا قبل از حضور میلیونی زائرین اربعین حسینی(ع) ۳۰ کیلومتر از باند دوم محور ایلام به مهران در نقاط مختلف زیر بار ترافیک خواهد رفت.

میرجعفریان تصریح کرد: پل روگذر ارغوان ورودی شهر ایلام که ترافیک ورودی به سمت مهران را به کنارگذر ایلام هدایت خواهد کرد، نیز به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: اولویت ما رفع گره‌های ترافیکی و حذف نقاط پرحادثه محور ایلام به مهران بود که در اهداف کوتاه‌مدت به این مهم نزدیک شده‌ایم.

استقرار دو فروند بالگرد هلال‌احمر در مرز مهران

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان ایلام هم در این زمینه گفت: هلال‌احمر در اربعین امسال از سوی ستاد اربعین استان به‌عنوان مسئول کمیته امداد و نجات تعیین‌شده و در این راستا کار خدمات‌دهی به زائران حسینی را در حوزه امداد و نجات بر عهده خواهد داشت.

محمد سلیمانی بیان داشت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌گرفته هم‌زمان با ایام اربعین امسال دو فروند بالگرد این جمعیت باهدف تسریع در امدادرسانی در شهرستان‌های ایلام و مهران مستقر می‌شوند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان ایلام هم گفت: حضور میلیونی مردم در همایش اربعین در استان ایلام فرصتی بسیار خوبی است تا استان ایلام همچون سال‌های گذشته توانایی خود درزمینه‌های مختلف ازجمله بهداشت و درمان را برای کشور نمایان کند.

نماینده تمام اختیار دانشگاه علوم پزشکی ایلام در ستاد سلامت اربعین افزود: بیش از دو هزار نفر از پرسنل بهداشت درمانی، فوریت‌های پزشکی برای خدمات‌دهی در ایام اربعین آماده هستند.

تردد ۱۳ استان از مرز مهران

طبق اعلام مسئولان، زائران ۱۳ استان کشور از جمله تهران، البرز، قزوین، قم، مرکزی، گیلان، مازندران، گلستان، لرستان، ایلام، همدان و....از این مرز تردد خواهند کرد.

استقرار ۲۰ هزار نیروی انتظامی در مرزهای چهارگانه اهمیت مرز مهران باعث شده که تمرکز اصلی نیروی انتظامی روی این مرز باشد، در همین ارتباط سردار حسین اشتری فرمانده انتظامی کشور طی این هفته در بازدید از این مرز اظهار داشت: با توجه به اینکه بیش از ۵۰ درصد زوار اربعین از مرز مهران تردد می‌کنند، بیش از ۶۰ درصد نیروهای انتظامی در این مرز مستقر می‌شوند.

فرمانده نیروی انتظامی کشور از استقرار ۲۰ هزار نیروی انتظامی در مرزهای چهارگانه برای ایام اربعین خبر داد و گفت: امسال نیروی انتظامی با تمرکز بر روی مرز مهران نسبت به امنیت زائران و تسهیل در تردد رفت‌وآمد انجام‌وظیفه خواهد کرد.

سردار محسن فتحی زاده جانشین معاون هماهنگ‌کننده ناجا نیز اظهار داشت: مرز مهران از جذابیت خاصی برای زائران اربعین برخوردار است و نیاز است مسئولان استانی و کشوری خدمات لازم را برای تسهیل در تردد زوار اربعین آماده کنند.

وی گفت: زائرانی که بدون ویزا و گذرنامه به مرز مهران مراجعه کنند با تمهیدات اندیشیده شده بازگشت داده می‌شوند.

سرهنگ رضا همتی زاده رئیس پلیس‌راه استان ایلام نیز گفت: در محورهای استان بیش از ۱۰۰ تیم گشتی در جاده‌ها مستقر می‌شوند و ۵۰ ایستگاه ترافیک انتظامی هم با مشارکت استان‌های معین کار روان‌سازی ترافیک اربعین در استان را بر عهده خواهند گرفت.

وی با اشاره به طرح ترافیک ویژه اربعین در ایلام اظهار کرد: طرح ترافیک ویژه اربعین از اول آبان لغایت ۲۲ آبان ماه در مسیرهای مواصلاتی استان به اجرا درخواهد آمد.

آماده‌باش کامل دستگاه‌های عضو شورای مدیریت بحران استان در ایام اربعین

احمد کرمی مدیرکل بحران استان ایلام هم اظهار داشت: با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی مبنی بر احتمال بارش باران طی ایام در استان ایلام، تمامی تمهیدات لازم برای اسکان اضطراری زوار در استان و مرز مهران اندیشیده شده است.

وی گفت: تمامی دستگاه‌های عضو ستاد بحران استان در این زمینه فعال‌شده‌اند.

مدیرکل بحران استان ایلام بر آماده‌باش کامل دستگاه‌های عضو شورای مدیریت بحران استان در ایام اربعین تأکید کرد و گفت: تمام دستگاه‌های عضو شورای مدیریت بحران استان ایلام آمادگی لازم در خصوص ایام اربعین و احتمال بارش‌ها در این فصل و همچنین مدیریت تردد زوار اربعین را داشته باشند.

مرز خسروی میزبان زائران ۷ استان کشور

مرز خسروی امسال با پیگیری و مطالبه گری‌های بسیار به جمع سه مرز مهران، شلمچه و چذابه برای عبور زوار اربعین حسینی(ع) افزوده شد تا بازهم همچون گذشته شاهد نمایش شور و شعور حسینی مردمان این دیار در میزبانی شایسته زوار عتبات عالیات باشیم.

بر اساس مصوبات ستاد اربعین قرار است زوار ۷ استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، همدان، کردستان و کرمانشاه از طریق مرز خسروی به عتبات عالیات مشرف شوند.

جانشین ستاد اربعین استان کرمانشاه در این زمینه گفت: پیش‌بینی می‌شود روزانه ۳۰ تا ۴۰ هزار زائر از مرز خسروی عبور کند، لذا طرفین عراقی باید آن‌طرف شرایط را برای پذیرش آن‌ها آماده کنند.

جعفر همتی گفت: ما سال‌هاست در استان کرمانشاه تلاش می‌کنیم ارتباط بین استان کرمانشاه و استان دیالی از مرز خسروی برای این رویداد عظیم برقرار شود که هم‌اکنون به لطف خدا و عنایت امام حسین(ع) این کار دارد صورت می‌گیرد.

وی تصریح کرد: ما یک سال است برای اربعین و زوار امام حسین(ع) در استان کرمانشاه کمیته‌هایی را تشکیل داده‌ایم و برای عبور زوار از کرمانشاه تا مرز خسروی هیچ مشکل خاصی نداریم.

آماده‌سازی بزرگراه‌ها و پارکینگ‌های مسیر زائران

معاون امور عمرانی استاندار کرمانشاه ضمن اعلام آمادگی استان برای میزبانی زوار اربعین اظهار داشت: در حوزه زیرساخت‌ها موضوعات مهمی همچون بزرگراه‌ها، پارکینگ‌ها و... را داریم که متولیان به جد در حال کار هستند.

مجتبی نیک کردار افزود: در خصوص جاده‌های مسیر منتهی به مرز خسروی مهم‌ترین آن‌ها بزرگراه کربلاست که ۲۵ کیلومتر از این بزرگراه در مسیر کرند غرب تا سرپل ذهاب باقی‌مانده بود و در هفته دولت سال جاری زیر بار ترافیک رفت و تنها حدود ۸ کیلومتر در قسمت قبل از شهر کرند غرب باقی‌مانده که آن‌هم به زودی آماده می‌شود؛ بنابراین از ورودی استان در کنگاور تا سرپل ذهاب مسیر به شکل بزرگراه است.

معاون امور عمرانی استاندار کرمانشاه از احداث ۱۴۰ هکتار پارکینگ در قصر شیرین خبر داد و بیان داشت: مسئله پارکینگ از دیگر موضوعات مهم زیرساختی است.

وی با اشاره به مسیر قصر شیرین تا خسروی بیان داشت: این جاده نیز بزرگراه است و روکش آسفالت یک باند آن انجام‌شده و برای باند دیگر نیز پیمانکار گرفته‌ایم و به‌زودی انجام می‌شود.

استقرار ۲۹ گیت بازرسی در مرز خسروی

فرماندار قصر شیرین نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت آمادگی قصر شیرین برای این میزبانی بزرگ اظهار داشت: با توجه به اینکه فرصت چندانی به پنجم آبان ماه و حضور نخستین گروه زائران عتبات عالیات برای عبور از مرز خسروی بر اساس توافقات قبلی نداریم، بخش عمده‌ای از زیرساخت‌ها ایجادشده و در زمان اوج تلاش‌ها و پیگیری‌های تمام دستگاه‌های اجرایی برای احداث پارکینگ، پوشش اینترنت و تأمین آب و برق هستیم.

فرامرز اکبری از استقرار ۲۹ گیت بازرسی در پایانه مرزی خسروی در ایام اربعین خبر داد و گفت: در کنار هر گیت ۲ نفر و درمجموع ۵۸ نفر کار رؤیت پاسپورت و انجام اقدامات قانونی گذرنامه را انجام می‌دهند.

وی بیان کرد: بستر لازم را برای زائران فراهم کردیم و کارهای خوبی در قصرشیرین و خسروی انجام شده است و آرزوی دیرینه مردم استان با عنایت خداوند تحقق می‌یابد.

اکبری گفت: با مسئولان دیالی در خصوص موضوع نقل‌وانتقال زائران از مرز خسروی و رفاهیات آن‌ها بحث و گفتگو شده است، استاندار دیالی با روحیه باز و با علاقه فراوانی که به مردم ما و راهپیمایی اربعین دارد اعلام آمادگی داشته که استان دیالی و مردم این استان از زائران ما استقبال کنند.

نرخ هتل‌ها و مراکز اقامتی در کرمانشاه تغییر نمی‌کند

سیروس گل عنبر نائب رئیس اتحادیه هتلداران استان کرمانشاه هم در خصوص تغییر یا عدم‌تغییر نرخ هتل‌ها و مراکز اقامتی استان طی ایام اربعین حسینی گفت: در ایام اربعین نرخ هتل‌ها و مراکز اقامتی در کرمانشاه تغییر نمی‌کند.

نائب رئیس اتحادیه هتلداران استان کرمانشاه افزود: ۲۸ مرکز اقامتی شامل ۱۶ مهمان‌پذیر، ۱۲ هتل و ۲ هتل آپارتمان در شهر کرمانشاه آماده پذیرایی از زائران اربعین است.

وی تصریح کرد: علاوه بر مراکز فوق، در مسیر راه کربلا و شهرستان قصرشیرین ۱۸ واحد اقامتی، در سرپل ذهاب یک مرکز و پاوه و اسلام‌آباد غرب هریک دو مرکز اقامتی برای پذیرش زوار اربعین در نظر شده است.

رفت‌وآمدهای مسئولان استان‌های غربی با عراقی

هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه هم به‌منظور کنترل‌های نهایی امکانات و زیرساخت‌ها برای استقبال از زائرین اربعین و همچنین نشست با استاندار دیالی به کشور عراق سفر کرد.

استاندار کرمانشاه در نشست با طرفین عراقی در این مرز عبور زوار ایرانی از مرز خسروی و استان دیاله عراق را فرصتی ارزشمند برای هر دو استان دانست و گفت: استان کرمانشاه مهیای پذیرایی از زائرین اربعین حسینی است.

وی افزود: امیدواریم طوری موضوع را مدیریت کنیم که هیچ‌یک از طرفین نگرانی بابت تردد زوار به‌ویژه در حوزه امنیتی نداشته باشیم.

بازوند تأکید کرد: توقع داریم که برنامه انتقال زائران از منذریه تا بغداد بدون مشکل انجام شود و در صورت بروز حوادث احتمالی، نحوه همکاری کاملاً روشن باشد.

آمادگی کامل مسئولان عراقی برای میزبانی از زوار اربعین

دراین‌بین استان‌های عراقی همسایه ایلام و کرمانشاه در نشست با مسئولان این دو استان نیز از همکاری برای تسهیل در تردد زوار اربعین خبر دادند.

محمود طلال استاندار واسط عراق در نشست مشترک با مسئولان استان ایلام اظهار داشت: مسئولان عراقی در شهرهای مختلف از آمادگی کامل برای ارائه خدمت به زوار اربعین حسینی برخوردار هستند.

وی افزود: پایانه مرزی زرباطیه هم‌اکنون از نظر گیت و دیگر خدمات آماده‌شده است.

دو کمیته در استانداری واسط برای خدمات‌رسانی به زوار اربعین تشکیل‌شده است استاندار واسط عراق با اشاره به اینکه ۱۶۵ گیت در پایان مرزی زرباطیه راه‌اندازی شده است، اظهار داشت: هم‌اکنون دو کمیته در استانداری واسط برای خدمات‌رسانی به زوار اربعین تشکیل‌شده است.

محمد ملا حسین فرماندار خانقین نیز اظهار داشت: جلسات بسیار خوبی با مسئولان ایرانی در خصوص اربعین داشتیم و هماهنگی‌های لازم به‌عمل‌آمده است.

ملاحسین گفت: با فرماندار قصرشیرین در هماهنگی و ارتباط کامل هستیم و مشکلی وجود ندارد.

فرماندار خانقین افزود: سلامتی و رفاه زائران برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است و جلسات امروز به ما اطمینان داد که همه‌چیز برای ایام اربعین فراهم است.

وی بیان کرد: زُوار حسینی میهمانان ما هستند و به بهترین نحو ممکن میزبان آن‌ها خواهیم بود.

سرلشکر ستاد جاسم السعدی فرمانده پلیس دیاله نیز گفت: تمام طرح‌های ما آماده است و منتظر شروع حرکت زوار هستیم و همه یگان‌ها نیز در مکان استقرار داشته و مأموریت‌هایشان پیش‌بینی شده است.

با تمامی این تفاسیر همه مسئولان و مردم در یک هدف متمرکز شده و آماده‌اند که کنگره بزرگ اربعین امسال را همچون سالیان قبل و پرشورتر از آن به انجام برسانند. هدفی مقدس و عزت‌آفرین برای مسلمان که به‌مثابه یک مانور از اتحاد و همدلی برای سربلندی به شمار رفته و بی‌شک علاوه بر نشان دادن عشق و ارادت به سالار شهیدان، نمادی از همکاری منطقه‌ای میان ایران و عراق و دوستی دو ملت همسایه در کنار هم است.