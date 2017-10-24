به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه نمایش زولپیدم، به کارگردانی فرزین ریحانیراد، تهیهکنندگی امیر اطمینان و با بازی حامد منافی، مرتضی میرزازاده و دلآرام حبیبپیران، عصر امروز پس از نشست خبری عوامل اثر با اصحاب رسانه، در تئاتر شهر تبریز به روی صحنه رفت.
ریحانیراد که به غیر از کارگردانی، نویسنده و طراح صحنه نمایش نیز میباشد، در نشست خبری این نمایش گفت: این نمایش را به همه دههشصتیها تقدیم میکنم که آزمون و خطاهای بسیاری را در زندگیشان تجربه کردهاند.
وی درباره داستان این نمایش بیان کرد: این نمایش نشاندهنده روابط ناسالم است. اینکه بچههای دهه شصتی عشق را یاد نگرفتند و به تنهایی پرداختند. همچنین وضعیت اقتصادی و رکود نیز از جمله محوریتهای این نمایش میباشد.
کارگردان نمایش زولپیدم درباره علت انتخاب این اسم برای نمایش تصریح کرد: میخواستم اسم خاصی بگذارم و در عین حال اسم قرصهای اعصاب دیگر آشنا بود و زیاد جای سوال برای مخاطب ایجاد نمیکرد. زولپیدم نوعی قرص خوابآور خطرناک است.
اطمینان، تهیهکننده اثر نیز در این نشست به صحبت درباره مسائل مادی نمایش پرداخت و اظهار کرد: اگر بتوانیم سرمایهای را که برای نمایش صرف کردهایم برگردانیم، برنامه داریم این نمایش را به عنوان سفیر فرهنگی تبریز در ایران و حتی در جهان به روی صحنه ببریم.
وی با تاکید بر اهمیت رسانهها در جذب مخاطب برای نمایشها و اجراها، اعلام کرد: در فضای مجازی تا جایی که توانستهایم کار کردهایم اما در مورد تبلیغات در فضاهای شهری مراحلی که مربوط به دستگاهها و ادارات بوده به سنگینی پیش میرود و دچار بروکراسی اداری است.
مرتضی میرزازاده که به عنوان نماینده ۳بازیگر این نمایش در نشست حضور داشت، درباره نمایش زولپیدم گفت: من هم یک دههشصتی هستم و وقتی فهمیدم چنین نمایشی قرار است به روی صحنه برود که درباره یکی از بزرگترین دغدغه دههشصتیها میخواهد سخن به میان بیاورد، و با توجه به شناخت و علاقهای که به آقای ریحانیراد داشتم، به بازیگران نمایش پیوستم.
میرزازاده در ادامه با لحنی انتقادی اضافه کرد: دوست داشتم که تئاتر شغل من باشد یعنی بتوانم با آن امرار معاش کنم اما متاسفانه در ایران به جز افراد معدودی اینطور نیست و ما هنرمندان مجبوریم همزمان به فعالیت دیگری هم بپردازیم.
عوامل نمایش زولپیدم در این نشست انتظارات خود را از دستگاههای فرهنگی استان و شهر برای حمایت از تئاتر در جهت رشد فرهنگ عمومی ابراز نمودند.
زنگ افتتاح نمایش زولپیدم امروز توسط چهرههای شاخصی چون اصغر یوسفینژاد، کارگردان فیلم ائو، سعید حاجیزاده، مدیرعامل باشگاه ماشینسازی تبریز، سعید نیکوخصلت، عضو شورای شهر تبریز و... به صدا درآمد و از فردا نیز این نمایش راس ساعت ۱۸:۳۰ در سالن استاد صادقی تئاتر شهر تبریز میزبان علاقهمندان به تئاتر و هنر خواهد بود.
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