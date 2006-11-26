مصدومیت شدید الونگ و دومین غایب پرسپولیس در دیدار برابر فولاد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه تیم فوتبال پرسپولیس در غیاب مصطفی دنیزلی خود را آماده بازی برابر فولاد خوزستان می کند، شمار مصدومان این تیم امروز افزایش یافت.

پس از آنکه محمدرضا مامانی و کریم باقری در جریان تمرین روز گذشته تیم فوتبال پرسپولیس دچارآسیب دیدگی شدند، امروز ژاک الونگ نیز دچار مصدومیت شدید شد تا دیدار برابر فولاد را از دست بدهد.

تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت 11:20 تمرین خود را در زمین چمن ورزشگاه کارگران آغاز کرد. بازهم مصطفی دنیزلی غایب بود و وظیفه نظارت بر کار تمرینات را حمید استیلی و نورالدین بر عهده داشتند. در آغاز بازیکنان دقایقی برای گرم کردن بدنهای خود دور زمین دویدند و با انجام حرکات کششی و مرور تمرینات سرعتی بازی دستگرمی در قالب دو تیم سفید و سبز را آغاز کردند. این بازی که در نهایت با نتیجه تساوی 4 بر 4 خاتمه یافت چهره برتر میدان هادی نوروزی مهاجم جدید تیم فوتبال پرسپولیس بود که به تنهایی سه گل را برای تیم سبز به ثمر رساند. زننده دیگر گل این تیم داریوش رضائیان بود که به درخواست محمد حسن انصاری فرد همراه با نیما قویدل در تمرین روز جاری حضور یافت.

مهرزاد معدنچی(2گل)، علیرضا واحدی نیکبخت و الونگ الونگ نیز گلهای تیم سفید را به ثمر رساندند. الونگ الونگ دراواسط همین بازی دستگرمی از ناحیه مچ پا مصدوم شد و به تشخیص پزشک پرسپولیس به سبب تورم ناحیه آسیب دیده از ادامه تمرین منع شد.

به گفته پزشک تیم فوتبال پرسپولیس وی تا دو روز باید استراحت کند و پس از آن درباره وضعیتش تصمیم گیری خواهد شد. احتمال می رود این مدافع کامرونی در بازی با فولاد خوزستان غایب باشد.

مسعود زارعی از دیگر بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس بود که در اواسط تمرین از ناحیه زانو مصدوم شد اما پس از مداوای سرپایی به زمین بازگشت.

علاوه بر مصطفی دنیزلی ، علیرضا حقیقی، شیث رضایی، احسان خرسندی، مهرداد اولادی و صلاح حسن نیز در تمرین امروز شرکت نداشتند.