دبیرکل سازمان بدر عراق خواستار عدم استقبال از «تیلرسون» شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، دبیرکل سازمان بدر عراق از نخست وزیر این کشور خواست از وزیر امور خارجه آمریکا استقبال نکند.

«هادی العامری» با بیان اینکه حضور «رکس تیلرسون» در بغداد مورد استقبال نیست، افزود: از حیدر العبادی نخست وزیر می خواهم که از وی استقبال نکند مگر اینکه از اظهارات غیرمسئولانه خود درباره حشد شعبی عذرخواهی کند.

در همین حال، دبیرکل «عصائب اهل الحق» از وزیر خارجه آمریکا خواست با توجه به اینکه بهانه حضور داعش به پایان رسیده است نیروهای کشورش را از عراق خارج کند.

«قیس الخزعلی» در صفحه توئیتر خود نوشت: با توجه به اینکه بهانه وجود داعش به پایان رسیده است وزیر خارجه آمریکا باید نیروهای نظامی کشورش را از میهن ما عراق خارج کند.

وی همچنین اخراج فوری و بدون تاخیر این نیروها را خواستار شد.