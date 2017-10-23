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۱ آبان ۱۳۹۶، ۲۳:۴۳

پنجمین نشست برای هرس درختان آلرژی زا در آبادان برگزار شد 

پنجمین نشست برای هرس درختان آلرژی زا در آبادان برگزار شد 

آبادان – پنجمین نشست بررسی وضعیت هرس درختان آلرژی زا پیش از شروع بارندگی های پائیزی در فرمانداری آبادان برگزار شد. 

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار آبادان شامگاه دوشنبه در این جلسه گفت: مثبت و یا منفی بودن عملکرد دستگاههای مختلف درباره درختان آلرژی زا به تعداد افراد مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان ها پس از بارشهای پاییزی بستگی دارد. 

عزیزالله شهبازی افزود: شرکت پالایش نفت با توجه به آنکه محدوده وسیعی از فضای سبز را در اختیار دارد بایستی در جهت اجرای کامل طرح اقدامات لازم را انجام دهد. 

وی اظهار کرد: انتظارمان از دانشکده علوم پزشکی اطلاع رسانی درست به شهروندان از طریق رسانه ها و صدا و سیما است. 

شهبازی تصریح کرد: مدیران دستگاههای اجرایی بایستی به غیر از مواضع وجدانی و اخلاقی، قوانین مصوب در جلسات را نیز بایستی مد نظر قرار دهند. 

فرماندار آبادان گفت: در موضوع سلامت مردم با کسی تعارف نداریم و کسانی که در این باره کوتاهی کنند دچار تخلف اداری شده و به طور قطع به مراجع قضایی معرفی می شوند. 

شهبازی با بیان اینکه نباید به دنبال تقویم زمانی برای اجرای طرح یاد شده باشیم، افزود: در این محل گرد هم آمده ایم تا با تعامل و همراهی یکدیگر کارها را به پیش ببریم. 

وی اظهار کرد: در موضوع درختان کوناکارپوس هرس آنها مد نظر است نه ریشه کنی آنها. 

شهبازی ضمن تاکید بر اینکه دستگاهای مربوطه بایستی نسبت به لایروبی جوی های آب سطحی و منهول های فاضلاب اقدامات لازمه را پیش بینی و انجام دهند، بر لزوم آمادگی تمامی دستگاههای اجرایی، به همراه بسیج تمامی امکانات و تجهیزات لازم برای پمپاژ و تخلیه آبهای سطحی با انجام سرویس های مربوطه تاکید کرد.

کد مطلب 4123071

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