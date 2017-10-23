پنجمین نشست برای هرس درختان آلرژی زا در آبادان برگزار شد 

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار آبادان شامگاه دوشنبه در این جلسه گفت: مثبت و یا منفی بودن عملکرد دستگاههای مختلف درباره درختان آلرژی زا به تعداد افراد مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان ها پس از بارشهای پاییزی بستگی دارد.

عزیزالله شهبازی افزود: شرکت پالایش نفت با توجه به آنکه محدوده وسیعی از فضای سبز را در اختیار دارد بایستی در جهت اجرای کامل طرح اقدامات لازم را انجام دهد.

وی اظهار کرد: انتظارمان از دانشکده علوم پزشکی اطلاع رسانی درست به شهروندان از طریق رسانه ها و صدا و سیما است.

شهبازی تصریح کرد: مدیران دستگاههای اجرایی بایستی به غیر از مواضع وجدانی و اخلاقی، قوانین مصوب در جلسات را نیز بایستی مد نظر قرار دهند.

فرماندار آبادان گفت: در موضوع سلامت مردم با کسی تعارف نداریم و کسانی که در این باره کوتاهی کنند دچار تخلف اداری شده و به طور قطع به مراجع قضایی معرفی می شوند.

شهبازی با بیان اینکه نباید به دنبال تقویم زمانی برای اجرای طرح یاد شده باشیم، افزود: در این محل گرد هم آمده ایم تا با تعامل و همراهی یکدیگر کارها را به پیش ببریم.

وی اظهار کرد: در موضوع درختان کوناکارپوس هرس آنها مد نظر است نه ریشه کنی آنها.

شهبازی ضمن تاکید بر اینکه دستگاهای مربوطه بایستی نسبت به لایروبی جوی های آب سطحی و منهول های فاضلاب اقدامات لازمه را پیش بینی و انجام دهند، بر لزوم آمادگی تمامی دستگاههای اجرایی، به همراه بسیج تمامی امکانات و تجهیزات لازم برای پمپاژ و تخلیه آبهای سطحی با انجام سرویس های مربوطه تاکید کرد.