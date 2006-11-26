شرکت تهران اسکانر با تایوان مذاکره می کند

به گزارش خبرنگار مهر ، به دنبال وارد کردن ایراد قانونی از سوی وزارت تعاون بر مبنای قانون تجارت خارجی ، اتحادیه صنف لیتوگرافی ها از طریق شرکت واسطه تهران اسکانر با یک شرت تایوانی تولید زینک وارد ماکره شوند .

در پی به نتیجه نرسیدن مذاکرات با کداک ، اتحادیه لیتوگرافی ها که در صدد وارد کردن تکنولوژی تولید زینک به کشور است با چند کمپانی آسیایی به طور همزمان وارد کذاکره شده است و تاکنون با شرکت هایی در کره ، چین ، مالزی و تایوان تماس گرفته اند .

به گفته محسن میرشجاع - نایب رئیس این اتحادیه هم اکنون مذاکرات با شرکت تایوانی بیش از همه طرف های دیگر جدی شده و به نظر می رسد که در آینده ای نزدیک با انها به توافق برسند .