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۵ آذر ۱۳۸۵، ۱۴:۱۶

برای ورود فن آوری تولید زینک به ایران ؛

شرکت تهران اسکانر با تایوان مذاکره می کند

شرکت تهران اسکانر با تایوان مذاکره می کند

با رفع ایراد های قانونی وزارت تعاون از سوی اتحادیه لیتوگرافی ها ، شرکت تهران اسکانر از طرف این تشکل برای واردات فن آوری تولید زینک با کارخانه تولید زینک در تایوان مذاکره می کند .

به گزارش خبرنگار مهر ، به دنبال وارد کردن ایراد قانونی از سوی وزارت تعاون بر مبنای قانون تجارت خارجی ، اتحادیه صنف لیتوگرافی ها از طریق شرکت واسطه تهران اسکانر با یک شرت تایوانی تولید زینک وارد ماکره شوند .

در پی به نتیجه نرسیدن مذاکرات با کداک ، اتحادیه لیتوگرافی ها که در صدد وارد کردن تکنولوژی تولید زینک به کشور است با چند کمپانی آسیایی به طور همزمان وارد کذاکره شده است و تاکنون با شرکت هایی در کره ، چین ، مالزی و تایوان تماس گرفته اند .

به گفته محسن میرشجاع  - نایب رئیس این اتحادیه هم اکنون مذاکرات با شرکت تایوانی بیش از همه طرف های دیگر جدی شده و به نظر می رسد که در آینده ای نزدیک با انها به توافق برسند .

کد مطلب 412308

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