اوضاع منطقه اسلام آباد ارومیه در کنترل نیروهای انتظامی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رادفر دقایقی پیش در گفتگوی خبری در خصوص آخرین وضعیت منطقه اسلام اباد ارومیه اظهارداشت: دو مدرسه در منطقه اسلام آباد ارومیه به بهانه تعرض به دانش آموز به آتش کشیده شد.

وی ادامه داد: بخشی از مدرسه دخترانه منطقه اسلام آباد و یک مدرسه دیگر در این منطقه به بهانه نادرست تعرض به یک دانش آموز توسط فرصت طلبان به آتش کشیده شده و تخریب شده است.

رادفر با بیان اینکه والدین دانش آموزان و مردم منطقه با حفظ آرامش مانع از تخریب مدارس توسط اخلالگران باشند اظهارداشت: اوضاع منطقه هم اکنون تحت کنترل نیروهای انتظامی قرار دارد وبا متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه مردم باید از اقدام های احساسی خودداری کنند، افزود: والدین این دختر ۱۲ ساله شکایت کرده اند و مراجع انتظامی و قضایی به شدت با این موضوع برخورد خواهند کرد.

رادفر با تاکید بر اینکه عده ای به دنبال تحریک احساسات مردم در وضعیت فعلی هستند، افزود: مردم آرامش خود را حفظ کرده و پیگیری موضوع را به مراجع ذیصلاح واگذار کنند.

عصر دوشنبه شایعه ای مبنی بر تعرض یک نیروی خدماتی مدرسه ای در اسلام اباد ارومیه به دانش آموز 12 ساله در شبکه های اجتماعی منتشر شد اگرچه هنوز صحت خبر تایید نشده اما مردم منطقه تجمع کرده و عده ای از فرصت طلبان به مدارس یورش بردند.