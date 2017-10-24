مصدومیت‌ چند بازیکن مانع ازکسب امتیاز تیم فوتبال شهرداری همدان شد

فرشید گل محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نتایج ضعیف تیم فوتبال شهرداری همدان در هفتههای گذشته اظهار داشت: جدا شدن ۶ بازیکنان اصلی و تأثیرگذار تیم ازجمله مهدی عسکری که به تیم لیگ برتری سیاهجامگان مشهد رفت وحامد بختیاری که به تیم دسته اولی آلومینیوم هرمزگان پیوست تیم شهرداری همدان را با مشکل مواجه کرد.
وی بابیان اینکه تیم شهرداری همدان دروازهبان اصلی خود را در دیدار با کیمیا فرایند قم به دلیل مصدومیت از دست داد و همین موضوع ضربه بسیار بزرگی به تیم زد، گفت: متأسفانه دروازهبان دوم تیم شهرداری همدان هم نتوانست بهاندازه گلر اول تیم تأثیرگذار باشد.
سرپرست تیم فوتبال شهرداری همدان بابیان اینکه خستگی یکی دیگر از دلایل این نتایج ضعیف است، گفت: تیم فوتبال شهرداری همدان تمام بازیهای سخت خود را تا این هفته انجام داده و تقریباً ادامه راه برای ما آسانتر خواهد بود و در نتیجهگیری تأثیرگذار است.
تیم فوتبال شهرداری همدان در تعطیلات نیمفصل شاهد تغییراتی است
وی بابیان اینکه تیم فوتبال شهرداری همدان هنوز به هماهنگی ۱۰۰ در صد نرسیده است، بیان کرد: بازیکنان بسیاری در این فصل از تیم جدا و بازیکنان دیگری جذب شدند و هنوز به هماهنگی ۱۰۰ در صد نرسیدهایم.
گل محمدی با اشاره به جلسه هیئتمدیره گفت: در جلسه هیئتمدیره و کادر فنی نکاتی گوشزد و مقرر شد مشکلات تیم حل شود.
وی گفت: طی ۳ هفته باقیمانده تا دور برگشت مسابقات با تیمهای گیتی پسند اصفهان، بعثت کرمانشاه و پالایش آبادان بازی داریم و به دنبال انیم که با تمام قدرت در این دیدار نتایج لازم را کسب کنیم و در هفته آخر نیز تیم ما استراحت خواهد داشت.
وی یادآور شد: حداقل ۵ بازیکن که نتوانستند انتظارات کادر فنی را برآورده کنند در تعطیلات نیمفصل از ما جدا خواهند شد و از همینالان مذاکرات با بازیکنان جایگزین آغاز شده است.
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