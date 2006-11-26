ارزش زنان محجبه و حق تدریس اسلام در غرب مورد تأکید قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلمانان بریتانیا هفته گذشته در اقداماتی با هدف اعتراض به اسلام هراسی، تأکید بر چهره حقیقی اسلام و گردهمایی صلح جهان و اتحاد تلاش کردند نقش و سهم خود را در جامعه که به عنوان اقلیت درآن زندگی می کنند نشان دهند. این اقدامات می توانند در راستای بهبود وضعیت پیروان دین آسمانی اسلام در غرب مؤثر واقع شوند و حفظ هویت دینی آنها را تسهیل کنند.

راهپیمائی مسلمانان بریتانیا در اعتراض به اسلام هراسی

جمعی از شخصیتهای برجسته بریتانیا و سازمانهای مبارزه با نژادپرستی طی هفته گذشته به منظور محکوم کردن بدنامی و تاریک جلوه دادن چهره مسلمانان، راهپیمایی کردند.

سازمان اقدامات مبتکرانه مسلمانان بریتانیا طی یک بیانیه مطبوعاتی به عنوان برگزار کننده اصلی این راهپیمائی اعلام کرد: هدف اصلی تشکیل یک ستاد ملی به منظور دفاع از آزادی دین و فرهنگ، مبارزه با افزایش اسلام هراسی است. این رویداد شعار "حمله به مسلمانان را خاتمه دهید" دربرگیرنده چندین سخنرانی از عرصه های سیاسی و نمایندگان ادیان بود.

کن لیوینگستون شهردار لندن، محمد عبدالباری دبیر کل شورای مسلمانان بریتانیا، طارق رمضان متفکر مسلمان و استاد دانشگاه آکسفورد در این راهپیمائی سخنرانی کردند.

سازمان اقدامات مبتکرانه مسلمانان بریتانیا در ماه فوریه امسال آغاز به کار کرد و به عنوان یک سازمان مستقل تلاش می کند حقوق 8/1 میلیون مسلمان این کشور را احیا کند. این سازمان در بیانیه خود یادآور شده است: بریتانیای امروز با یک ستاد روشمند رسانه ها و سیاستمداران رو به رو است که فعالیتهای خود را علیه مسلمانان متمرکز کرده اند از این رو اهانت به زنان و حملات فیزیکی که انواع اسلام هراسی بوده به اوج خود رسیده اند. ستادهای ناشی از انزجار موجبات حمله به آزادی های مدنی و دینی را فراهم کرده و این اقدامات به سرکوبی حقوق پیروان ادیان منتهی خواهد شد.

کن لیوینگستن تصریح کرد: اقلیت مسلمان بریتانیا به نحو غیر منصفانه ای بدنام شده اند.طی چند هفته اخیر شاهد تاریک جلوه دادن چهره پیروان اسلام بوده ایم که این امر را تنها می توان به بدنام کردن یهودیت در اواخر قرن نوزدهم قابل مقایسه دانست.

حمله به مسلمانان در حقیقت آزادی همه ما را تهدید می کند، آزادی که کسب آن صدها سال به طول انجامیده است.

شهردار لندن خواستار مبارزه با تعصب شده و تأکید کرد که جوامع اقوام و فرهنگهای مختلف در فضای تساهل و احترام زندگی کنند.

یک هفته آگاهی درباره اسلام

مسلمانان بریتانیا از روزدوشنبه 29 آبان ماه هفته آگاهی درباره اسلام را با محوریت "یک جهان: افسانه برخورد" با حضور شهردار لندن و دیگر شخصیتهای برجسته برگزار کردند.

جان اسپوسیتو استاد امور بین الملل و مطالعات اسلامی دانشگاه جورج تاون آمریکا به عنوان یکی از اعضای گروه عالی مرتبه ائتلاف تمدنهای سازمان ملل متحد در مراسم افتتاحیه هفته آگاهی درباره اسلام سخنرانی خود را با عنوان " افسانه برخورد" ارائه کرده و طی آن رشته مشترک انسانیت، که مردم را به یکدیگر پیوند می دهد را بررسی کردند.

جولی صدیقی هماهنگ کننده مراسم هفته آگاهی درباره اسلام در مورد این برنامه گفت: پیام ما این است که مشترکات ما به قدری زیاد است که اختلافات اندک به چشم نمی آید، این اختلافات تنها در ذهن ما قرار دارند و ما نباید در مقابل افرادی که تنها برخورد و تنش را می بینند ساکت بایستیم.

هفته آگاهی درباره اسلام دربرگیرنده فعالیتهای گسترده ای در سراسر بریتانیا است که بسیاری از ارزشهای مشترک انسانها را چون حقیقت، عدالت، برابری، آزادی، کرامت و احترام را مورد تأکید قرار می دهد. این مراسم همچنین دربرگیرنده نمایشگاه با پیام "یک جهان" بود که در سراسر بریتانیا و برخی مدارس این کشور تشکیل شد.

هفته آگاهی درباره اسلام مورد حمایت پرنس چارلز، اسقف اعظم کانتربری، شهردار لندن، شورای مسلمانان بریتانیا و انجمن دوستان زمین قرار داشت.

هفته آگاهی از اسلام رویدادی سالانه است که هرساله با هدف افزایش آگاهی و از بین بردن باورهای نادرست درباره دومین گروه دینی پرجمعیت بریتانیا برگزار می شود.

گردهمایی صلح جهانی و اتحاد در لندن برگزار شد

گردهمایی دو روزه صلح جهانی و اتحاد با هدف شکستن موانع و ایجاد پل میان مسلمانان و گروه های فرهنگی مختلف از دیروز در لندن برگزار شده و امروز یکشنبه 5 آبان ماه خاتمه می یابد.

محمد علی مدیر اجرائی شبکه اسلام گفت: هدف ما ترویج انسجام و همزیستی میان گروه های اسلامی و سایر ادیان است. این گردهمایی قصد دارد مفاهیم همزیستی و احترام نسبت به دیگر را ترویج کرده و از تنش میان جوامع مختلف جلوگیری کند تا با جنگ، ترور و برخورد تمدنها مواجه نشده و در صلح جهانی سهم داشته باشیم.

این رویداد دو روزه طی امروز 4 آذر ماه و فردا 5 آذر ماه در لندن برگزار می شود و قصد دارد نیاز به صلح جهانی و اتحاد میان جوامع بریتانیا را مورد تأکید قرار دهد.

در حاشیه این گردهمایی دو روزه نمایشگاهی از تصاویر مسجد الحرام و مسجد النبی برگزار می شود. این گردهمایی از سوی شبکه اسلام، نخستین شبکه انگلیسی زبان اسلامی، شهردارو پلیس این شهر برگزار می شود.

سخنرانهای این مراسم درباره موضوعاتی سخنرانی می کنند که الزاماً به موضوعات مربوط به مسلمانان مربوط نمی شود، بلکه موضوعات سخنرانی آنها ماهیت جهانی دارد و محور آن صلح و اتحاد جهانی است.

هدف اصلی برگزاری این گردهمایی ایجاد آگاهی میان مسلمانان بریتانیا درباره مفهوم ادغام مثبت با حفظ هویت اسلامی است.

اقلیت 8/1 میلیون نفری مسلمانان بریتانیا با فشار در حال رشد سیاستمداران در راستای ادغام رو به رو بوده اند که این فشارها پس از انفجارهای هفتم ژوئیه افزایش یافته است.

از دیگر اهداف این گردهمایی شکستن موانع و ترویج گفتگو میان فرهنگها، جوامع قومی و سایر ادیان است.

برگزار کنندگان این گردهمایی از شخصیتها و متفکران سیاسی دعوت کرده اند تا این امر باعث تعمیق گفتگوی آنها با اقلیت مسلمان شود.

گسترش گفتگوی دانمارک با جهان اسلام

یکسال پس از انتشار کاریکاتورهای موهن روزنامه دانمارکی یولندپستن درباره پیامبر اسلام(ص)، نخست وزیر این کشور از طرحهای خود برای ترویج گفتگو با جهان اسلام خبر داد.

آندرس فوگ راسموسن نخست وزیر دانمارک در گفتگو با روزنامه یومیوری شیمبون، یکی از پرتیراژ ترین روزنامه های ژاپن گفت: از سال گذشته تاکنون پیشرفتهایی در این زمینه حاصل شده است اما باید تأکید کنم که روابط دانمارک و جهان اسلام به حالت عادی بازگشته و این مناقشه حل و فصل شده است. دولت وی بر روی چند اقدام ابتکاری کار می کند تا به روابط بهتر دست یابد.

دانمارک همچنین قصد دارد برای ترویج آموزش، حقوق بشر و حقوق زنان با کشورهای اسلامی همکاری کند. بر این اساس نخست وزیر ای کشورتصدیق کرده است که باید اقدامات بیشتری در راستای تقویت گفتگو و همکاری با مسلمانان صورت گیرد. اقدامات بیشتری باید در ماه سپتامبر امسال دانمارک بار دیگر به علت پخش یک ویدئوی اهانت آمیز درباره حضرت محمد (ص) که از سوی جوانان حزب مردم دانمارک تهیه شده بود به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.

تأکید بر حق تدریس اسلام در مدارس دولتی ایتالیا

وزیر سابق امور خارجه ایتالیا از حق تدریس اسلام و کتاب مقدس مسلمانان جهان در مدارس عمومی این کشور دفاع کرد وگفت: اگر کودکی بخواهد در مدرسه قرآن بیاموزد باید به عنوان یک درس اختیاری از این فرصت برخوردار شود.

جیانفرانسو فینی رئیس حزب جناح راستی ائتلاف ملی که در دولت سیلویو برلوسکونی به عنوان وزیر امور خارجه فعالیت می کرد، در مصاحبه با مجله پانوراما که یکی از مجلات پرتیراژ ایتالیا محسوب می شود، گفت: ما به حضور مهاجران در کشور نیاز داریم و آنها برای ما یک فرصت هستند نه خطر. ادغام در مرحله اول به معنای تضمین تمام حقوق مهاجران است که این امر حق عمل به دین آن را نیز دربرمی گیرد.

وزیر سابق امور خارجه ایتالیا تصریح کرد: در عین حال آنها نیز باید وظایف خود را به عنوان شهروند انجام داده و خود را با فرهنگ ما تطابق دهند.

تقریبا یک میلیون مسلمان در ایتالیا زندگی می کند و در حدود 500 هزار دانش آموز غیر ایتالیایی در مدارس این کشور تحصیل می کنند که یک سوم آنها مسلمان هستند.

هم اکنون تنها مذهب کاتولیک در مدارس دولتی ایتالیا تدریس می شود. این درشرایطی است که دانش آموزان می توانند بر اساس انتخاب و اختیار خود در این کلاس ها که از کودکستان تا دبیرستان ادامه داشته شرکت نکنند.

پیش از این اظهارات رئیس کنفرانس اسقفهای ایتالیا از احتمال تدریس اسلام در مدارس دولتی این کشور خبر داد و رئیس شورای پاپی صلح و عدالت نسبت به علت عدم تدریس دین اسلام در مدرسه ای با 100 دانش آموز مسلمان ابراز تعجب کرده و خواستار تدریس اسلام در مدارس دولتی شد.

زنان مسلمان گنجینه حقیقی آلمان هستتند

در میان بحثهای رسانه ای در آلمان بر سر موضوعات مختلفی چون انطباق با جامعه و حجاب زنان مسلمان رئیس جمهور این کشور تصریح کرد: علت عدم انطباق جامعه مسلمان به حجاب ارتباطی ندارد، زنان مسلمان گنجینه حقیقی این کشور محسوب می شوند.

هورست کوهلر رئیس جمهور آلمان طی مصاحبه با فرانکفورترروندشاو زنان را به عنوان گنجیه حقیقی آلمان توصیف کرد و گفت: اخیراً با زنان مسلمان در شهر دویسبورگ گفتگوهای طولانی داشتم. برخی از آنها محجبه و همه آنها تحصیل کرده بودند.

آنها قصد دارند نقش مناسب و جایگاه عالی مرتبه ای در جامعه ایفا کنند و جامعه آلمان به آنها نیاز دارد.

رئیس جمهور آلمان همچنین به تعداد گروه های اندکی از زنان مسلمان که در جامعه حضور ندارند اشاره کرد و گفت: رفع موانع زبان و آموزش می تواند این نقصان را برطرف کند.

در شرایطی که مهاجران مسلمان از پیامهای مثبت کوهلر استقبال کردند یک روزنامه برلینی اظهارات وی را به عنوان پیام روز توصیف کرد. کوهلر همچنین تأکید کرد افرادی که می خواهند آلمان را برای زندگی خود انتخاب کنند باید احساس کنند به این سرزمین تعلق دارند.

شورای بین المللی زنان مسلمان تشکیل می شود

گردهمائی زنان مسلمان سیاستمدار، رهبران اقتصادی، دانشگاهی، شخصیتهای فرهنگی و فعالان که با هدف بررسی راه های بهبود حقوق زنان مسلمان و تشکیل نخستین شورای مشورتی زنان به تشکیل شورای بین المللی زنان مسلمان در آمریکا رأی داد.

به گزارش مهر، دیسی خان مدیر اجرائی انجمن آمریکایی پیشرفت زنان گفت: حقوق زنان اغلب در رسانه ها یا میان علما مسلمان مورد بحث قرار دارد. بسیاری از زنان مسلمان که به سنین کهولت می رسند دارای پیش زمینه علمی بوده و می توانند مقتدرانه درباره دانش خود صحبت کنند.

رسانه های غربی محور استدلال های خود را بر حقوق بشر استوار کرده اند در حالی که این حقوق بشر در آموزه ها و قوانین اسلام وجود دارد.

برگزار کنندگان این همایش با اشاره به تأسیس شورای بین المللی زنان مسلمان اظهار داشتند: این شورا که با هدف حمایت از حقوق زنان مسلمان سراسر جهان تشکیل شده است پیشنهادات خود را به شخصیتهای سیاسی و دینی ارائه داده و مشاوره هایی در راستای موضوعات جهانی مورد ارتباط با زنان را با آنها در میان می گذارد.

شورای بین المللی زنان مسلمان تا یکسال آینده آغاز به کار می کند.

رسانه های غربی همواره با انتقاد از جایگاه زنان مسلمان در برخی جوامع، آن را دستاویزی برای تبلیغات سیاسی خود کرده و اغلب مدعی هستد زنان به علت آموزه های دین اسلام تحقیر و مورد ظلم واقع می شوند. این در شرایطی است که چنین اظهاراتی به باورهای نادرست درباره اسلام دامن زده و مانع ارائه چهره حقیقی اسلام می شوند.

حقیقت این است که اسلام سوء رفتار با زنان را ممنوع کرده و در بسیاری از آیات قرآن اهمیت احترام گذاشتن به زنان مسلمان و حفظ حقوق آنها سفارش شده به طوری که حقوق زنان و مردان مسلمان را یکسان توصیف کرده است.

اگرچه پس از یازدهم سپتامبر زنان مسلمان به حاشیه رانده شده و اسلام هراسی به اوج خود رسید، اما سهم عمده آنها در جامعه آمریکا باورهای نادرست غرب را به چالش طلبیده است.

سهم مسلمانان اسپانیا در اشاعه آزادی و تساهل

بر اساس نظر سنجی دولت اسپانیا، اکثریت مسلمانان این کشور به خوبی در جامعه ادغام شده و در اشاعه ارزشهایی چون آزادی و تساهل سهیم هستند.

محققان مؤسسه مطالعات اجتماعی متروسوپیکا اظهار داشتند: مسلمانان اسپانیا با توجه به ابعاد جامعه ای که در آن زندگی می کنند ارزشها و اصول خود را نیز حفظ کرده اند.

بر اساس این تحقیق 80 درصد مسلمانان اسپانیا احساس می کنند از نظر فرهنگی به خوبی در جامعه این کشور ادغام شده اند.

محققان اسپانیایی دریافتند که اکثریت مسلمانان این کشور نمونه تساهل بوده و خشونت را به عنوان ابرازی غیرقابل قبول برای دفاع از دین توصیف می کنند.

علاوه بر این 83 درصد افرادی که در این نظر سنجی شرکت کرده اند اظهار داشتند که مانعی برای عمل به آداب دینی آنها در این کشور وجود ندارد. این تحقیق مشخص کرده که 80 درصد شرکت کنندگان مسلمان اعلام کرده اند خواستار حق ساخت مسجد و آموزش ائمه جمعه هستند.

این درحالی است که 40 درصد از مسلمانان اسپانیا به علت اعتقادات دینی خود در میان مردمان اسپانیا احساس مطلوبی ندارند.

حدود 800 هزار نفر از جمعیت 40 میلیونی اسپانیا را مسلمانان تشکیل داده اند. این کشور اروپای جنوبی بر اساس قانون آزادی دینی در سال 1967 دین اسلام را به رسمیت شناخته است.

این نظرسنجی از 1500 مسلمان اسپانیایی صورت گرفته و تصریح می کند که مسلمانان در ارزشهای آزادی و تساهل سهیم هستند.

بازگشت آرامش به مناطق مسلمان نشین تایلند

دولت نظامی تایلند برنامه توسعه ای ویژه ای را به عنوان بخشی از اقدامات ابتکاری صلح آمیز برای منطقه مسلمان نشین جنوب تایلند پیش بینی کرده است .

به گزارش مهر، ژنرال سورادیود شولانوت نخست وزیر تایلند گفت: اعضای هیئت دولت توافق کردند یک برنامه توسعه ویژه را برای سه استان مسلمان نشین جنوب تایلند راه اندازی کنند تا در برقراری صلح مؤثر واقع شود. طی سه سال گذشته 1800 نفر در این منطقه جان خود را از دست داده اند.

سورادیود شولانوت در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد: در نظر دارم طی سه تا شش ماه آینده آرامش را به مناطق مسلمان نشین بازگردانم.

ژنرال سورادیود شولانوت یک ماه پس از برکناری تاکسین شیناواترا نخست وزیر منصوب شد. اوایل ماه جاری وی متعهد شد تسامح ملی را بازگرداند و به علت سیاستهای نامناسب تاکسین که موجبات ناآرامی میان مسلمانان را فراهم کرده بود عذرخواهی کرد.

ژنرال سونتی بونیاراتگلین رهبر کودتاچیان این کشور، نخستین مسلمانی است که فرماندهی ارتش تایلند را برعهده دارد در این مورد گفت: این عذرخواهی نشان دهنده تمایل دولت برای حل مناقشات با مسلمانان است. ناآرامی در جنوب کشور به طور عمده به علت سوء رفتار و بی انصافی نسبت به مردم محلی صورت گرفت.

این در شرایطی است که کمیسیون حقوق بشر آسیا مستقر در هنگ کنگ گفت: عذرخواهی نخست وزیر فعلی باید با پیگری قانونی مقاماتی همراه شود که عامل مرگ مسلمانان بی گناه بودند. این کمیسیون طی بیانیه ای یادآور شده است: عذرخواهی ژنرال سورادیود بدون پیگری قانونی متهمان و محاکمه آنها در دادگاه بی معنا خواهد بود.

سه استان مسلمان نشین جنوب تایلند یک قرن پیش مستقل بود ، اما اکنون جزئی از کشور تایلند محسوب می شود که اکثریت جمعیت آن بودائی هستند.