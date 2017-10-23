پیونگ یانگ ژاپن را به زمینه چینی برای «حمله مجدد به کره» متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، کره شمالی با مرتجع نامیدن «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن و اعضای کابینه وی، آنها را به دسیسه چینی برای «حمله مجدد به شبه جزیره کره» متهم کرد.

شینزو آبه که ماه گذشته با انحلال مجلس نمایندگان ژاپن و پیروزی در انتخابات زودهنگام بار دیگر قدرت لازم برای پیشبرد یک سیاست خارجی سرسختانه تر را- به ویژه در قبال کره شمالی- بدست آورد، از سوی پیونگ یانگ به تلاش برای احیای امپریالیسم قرن بیستم ژاپن متهم شد.

دولت کره شمالی در واکنش به پیروزی شینزو آبه در انتخابات روز یکشنبه ژاپن با انتشار بیانیه ای از مقامات توکیو به دلیل صدور مجوز برای استقرار پایگاهها و تأسیسات نظامی آمریکا و فعالیت نظامی این کشور در منطقه انتقاد کرد.

این بیانیه در پایان با دادن یک اخطار جدی اعلام می کند: «اکنون کاملاً روشن است که ژاپن درصدد کسب آمادگی برای تهاجم مجدد [به شبه جزیره کره] با حمایتِ آمریکا است و جمهوری دموکراتیک خلق کره (کره شمالی) از این حق برخوردارست که برای دفاع از خاک خود به اقدامات متقابل و سختگیرانه متوسل شود. به مرتجعان در دولت ژاپن توصیه می شود که با آگاهی کامل از موقعیت استراتژیک جمهوری دموکراتیک خلق کره به عنوان یک قدرت هسته ای مستقل و یک قدرت جهانی، دست به آدمکشی نزنند».

گفتنی است که تنش در روابط ژاپن و کره شمالی به نیمه نخست قرن بیستم میلادی و دوران امپریالیستی ژاپن برمی گردد. شبه جزیره کره از سال ۱۹۱۰ تا ۱۹۴۵ تحت فرمانروایی امپراتوری ژاپن قرار داشت که طی آن، از زندانیان کره ای برای آزمایش سلاحهای بیولوژیکی و از زنان کره ای به عنوان برده جنسی برای ارتش ژاپن سوء استفاده می شد.

اما ظرف چند ماه گذشته، تنشها در شبه جزیره کره میان پیونگ یانگ از یکسو و آمریکا و متحدانش از سوی دیگر در قالب لفاظی های سیتزه جویانه و مانورهای نظامی تحریک آمیز شدت یافته است.

«ایتسونوری اونودرا» وزیر دفاع ژاپن روز دوشنبه بدون اشاره به اقدامات تحریک آمیز آمریکا در شبه جزیره کره خطاب به همتایان آمریکایی و کره جنوبی خود اعلام کرد: «تهدید کره شمالی به طور بی‌ سابقه‌ و در سطح بحرانی و قریب‌ الوقوعی افزایش یافته است».

وی در ادامه افزود: «بنابراین آمریکا، ژاپن و کره جنوبی باید پاسخ‌ ها و واکنش‌های حساب شده و متفاوتی را در قبال این موضوع از خود نشان دهند».

این در حالی است که ساعاتی پیش از آن، سران دو کشور ژاپن و آمریکا در گفتگویی تلفنی درباره اِعمال فشار بر کره شمالی از طریق همکاری های فیمابین به توافق دست یافتند.