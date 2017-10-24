به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، چهار تن از فرمانداران ایالتی ونزوئلا با اعلام جدایی از موضع رسمی ائتلاف مخالفان دولت، در برابر مجلس مؤسسان سوگند یاد کردند و بدین ترتیب، شکستی دیگر را برای ائتلاف مخالفان رقم زدند.

هرچند که طبق نتایج نظرسنجی ها، ائتلاف مخالفان دولت ونزوئلا- موسوم به اتحاد دموکراتیک- از شانس کسب یک پیروزی بزرگ در برابر «نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری این کشور برخوردار بود، اما تنها توانست پنج کرسی از مجموع ۲۳ کرسی فرمانداری را تصاحب نماید.

اما پس از انتخابات منطقه ای، ائتلاف مذکور اعلام کرد که هیچکدام از نامزدهای پیروز در این انتخابات در برابر مجلس مؤسسانی که طرفدار دولت کنونی ونزوئلا است، سوگند یاد نخواهد کرد.

اما اکنون چهار فرماندار از مجموع پنج فرماندار عضو ائتلاف مخالفان- تاچیرا، مریدا، نوو اسپارتا و آنزوتگوی- در برابر رؤسای مجلس مؤسسان ونزوئلا سوگند یاد کردند.

«دلسی رودریگز» رئیس مجلس مؤسسان ونزوئلا در گفتگو با تلویزیون دولتی این کشور، این رویداد را «خبری خوش برای کشورش» خواند.