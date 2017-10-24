اعزام رزمی کاران قم به مسابقات جهانی کیک بوکسینگ ایتالیا

جواد محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابت‌های جهانی کیک بوکسینگ WKA در حال به میزبانی شهر کاررا در ایتالیا برگزار می‌شود که در ترکیب تیم اعزامی از ایران به این مسابقات ۲ رزمی کار از استان قم حضور دارند و برای کسب مدال تلاش می‌کنند.



وی افزود: سجاد صفری در دسته منهای ۷۰ کیلوگرم بزرگسالان و مهدی اکبری مقدم در وزن منهای ۵۱ کیلوگرم رده سنی جوانان از قم، عازم ایتالیا خواهند شد در حالی که وزن کشی این مسابقات روز چهارشنبه برگزار می‌شود و از همان روز مسابقات آغاز خواهد شد.



رئیس هیئت ورزش‌های رزمی استان قم گفت: این ۲ رزمی کار قمی به همراه دیگر رزمی کاران اعزامی به این مسابقات در مسابقات انتخابی که چندی پیش در قم برگزار شد در فهرست تیم منتخب اعزامی ایران قرار گرفتند و امیدواریم رزمی کارا قم که همیشه در میادین رزمی نتایج خوبی گرفته‌اند این بار نیز موفق باشند.



محمدزاده بیان داشت: تیم کیک بوکسینگ WKA ایران جهت شرکت در مسابقات قهرمانی جهان ایتالیا صبح سه شنبه تهران را به مقصد میلان ایتالیا ترک کرد در حالی که مسابقات قهرمانی جهان ایتالیا با حضور تیم‌هایی از ۱۰۷ کشور جهان برگزار می‌شود.



وی درباره فعالیت‌های هیئت ورزش‌های رزمی قم در حوزه بانوان عنوان کرد: اولین جلسه امور بانوان هیئت ورزش‌های رزمی جهت برگزاری نخستین دوره لیگ کیک بوکسینگ بانوان برگزار شد و هماهنگی‌های لازم برای این اقدام زیربنایی به منظور ساماندهی برگزاری مسابقات در بخش بانوان در حال انجام است.



رئیس هیئت ورزش‌های رزمی استان قم تصریح کرد:رشته‌های رزمی در استان قم دارای توان و ظرفیت بالایی هستند و میزان جذب مخاطب به این رشته‌ها نیز قابل تأمل است و به همین دلیل لزوم مساعدت در تأمین نیازهای این قشر از ورزشکاران که بخش مهمی از آن‌ها از میان خانواده‌های قشر کم برخوردار جامعه هستند اجتناب ناپذیر است.