۱۶ نامزد در انتخابات شورای هیئات مذهبی ملارد ثبت نام کردند

حجت الاسلام والمسلمین ناصر حیدری، در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری انتخابات پنجمین دوره شورای هیئات مذهبی شهرستان ملارد خبر داد و افزود: این انتخابات پنجم آبان ماه سال جاری همزمان با سراسر کشور راس ساعت ۸ صبح در اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ملارد برگزار می شود.

وی با بیان این که این انتخابات با حضور مسئولان هیئت های مذهبی دارای مجوز فعالیت در دفاتر تبلیغات اسلامی شهرستان صورت می گیرد گفت: تعداد ۱۶ نفر از علاقمندان به شرکت در این انتخابات به اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ملارد مراجعه و با در نظر گرفتن شرایط کاندیداتوری برای شرکت در انتخابات ثبت نام کردند، که از بین این افراد ۹ نفر به عنوان اعضا اصلی و ۳ نفر به عنوان اعضا علی البدل انتخاب خواهند شد.

حیدری افزود: مسئولین هیئات مذهبی ملارد می توانند برای رای دادن در شورای هیئات مذهبی این شهرستان، با در دست داشتن مجوز فعالیت هیات و کارت ملی، از ساعت ۸ الی ۱۲ روز جمعه ۵ آبان ماه به اداره تبلیغات اسلامی ملارد مراجعه کنند.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی ملارد در پایان اظهار داشت: ۳۵۰ هیات مذهبی در شهرستان ملارد فعالیت می کنند.