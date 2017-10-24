عصائب «أهل الحق» خواستار خروج فوری نیروهای آمریکایی از عراق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، شیخ «قیس الخزعلی» دبیرکل «عصائب أهل الحق» عراق خواستار خروج فوری نیروهای آمریکایی از این کشور شد.

بر اساس این گزارش، وی در یک پست توئیتری تأکید کرد: مقامات واشنگتن پس از پایان بهانه وجود داعش، هرچه سریعتر باید نیروهای خود را از عراق خارج کنند.

این در حالی است که پیشتر «هادی العامری» دبیرکل سازمان بدر عراق اعلام کرده بود که تیلرسون در این کشور مورد استقبال نیست. وی خواستار عدم استقبال العبادی از وزیر خارجه آمریکا شده بود.

گفتنی است، پیشتر وزیر خارجه آمریکا در اظهاراتی مداخله جویانه در امور داخلی عراق، علیه حشد شعبی لب به یاوه گویی گشوده بود و مدعی شده بود: نیروهای حشد شعبی اکنون دیگر باید به خانه های خود بازگردند.