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۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۳۷

مربی تیم تکواندوی یاسین پیشرو در گفتگو با مهر:

اولویت یاسین پیشرو در لیگ برتر استفاده از تکواندوکاران بومی است

اولویت یاسین پیشرو در لیگ برتر استفاده از تکواندوکاران بومی است

قم - مربی تیم تکواندوی یاسین پیشروی قم تاکید کرد اولویت یاسین پیشرو در لیگ برتر استفاده از تکواندوکاران بومی است.

سید محمد رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طی جلسه‌ای که با مدیر عامل باشگاه یاسین پیشرو داشتیم قرار بر این شد که تیم تکواندو یاسین پیشرو قم با نفرات اغلب بومی در لیگ برتر شرکت کند و به طور کلی اولویت کاری برای جذب تکواندوکار برای این تیم، استفاده از ظرفیت تکواندوکاران جوان قم است.

وی افزود: در اختیار داشتن تیمی در لیگ برتر کشور،  حاصل زحمات و پیگیری‌های محمد جمشیدی رییس هیئت تکواندوی استان قم بود که جا دارد از طرف خود و ورزشکاران و مربیان استان از ایشان قدردانی کنم و امیدوارم متولیان ورزش در قم از این اقدام مثبت و نیز بخش خصوصی حمایت کنند.

مربی تیم تکواندوی یاسین پیشروی قم گفت: امیدوارم که تکواندو کاران استان قم قدر این حمایت را بدانند و در شرایط فعلی در حال مذاکره با تکواندوکاران خوبی هستیم به طور ی که علی چهرقانی، رامین حسینقلی زاده و مهدی یوسفی از جمله بازیکنان ملی پوشی هستند که در اختیار داریم.

رفیعی بیان داشت: به دنبال این هستیم که تکواندوکاران استان قم پیشرفت کنند و نگاه کلی باشگاه یاسین پیشرو به پیشرفت بازیکنان قمی است و این، ایده ارزشمندی است. سرمربی تیم تکواندوی یاسین پیشرو، فریبرز عسگری مربی تیم ملی است و امیدواریم بتوانیم تیمی را روانه لیگ برتر کنیم که بتواند به تکواندوی قم خدمت کند.

وی عنوان کرد: رشته تکواندو یک رشته المپیکی است به طوری که سرمایه‌گذاری روی این رشته در استان قم می‌تواند شانس ورزش قم را برای این که در بازی‌های آسیایی و جهانی و المپیک، نماینده داشته باشد افزایش دهد و به همین دلیل، دیدگاه مثبت به حمایت از قهرمانان و به طور کلی رشته تکواندو در قم در آینده ثمره خود را نشان خواهد داد.

مربی تیم تکواندوی یاسین پیشروی قم تصریح کرد: قرار است روز پنج‌شنبه یک دوره مسابقه انتخابی برای راهیابی به ترکیب تیم یاسین پیشرو برگزار شود و محل برگزاری این مسابقه برای تکواندوکاران قمی، خانه تکواندوی استان قم است.

کد مطلب 4123103

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