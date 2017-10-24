مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان در دشتی باشکوه برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی صبح سه شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان اظهار داشت: امروز به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران امنیت و آزادگی خوبی در جامعه حکم فرما شده است.

وی بر ضرورت تبیین نقش دانش آموزان در ۱۳ آبان تاکید کرد و افزود: در سیزدهم آبان ۵۷ دانش آموزان با تبیین از فرمایشات امام(ره) و با جانفشانی توانستند لانه جاسوسی آمریکا را تسخیر کنند.

حسینی بر واگذاری این مراسم به دانش آموزان تاکید کرد و گفت: ۱۳ آبان در تاریخ انقلاب شکوهمند انقلاب اسلامی برگ زرینی در مقطعی حساس و مناسبتی پر خاطره است.

وی بیان کرد: پیامد ۱۳ آبان حیات مملو از خباثت آمریکا و عملکرد سازمان سیا در ایران خاتمه یافت و مزدوران ماجراجوی آمریکا به گروگان گرفته شد.

حسینی بر ضرورت انعکاس مطلوب این مراسم در سطح شهرستان تاکید کرد و گفت: استقلال، آزادی و امنیت پایدار سه پیامد ۱۳ آبان است.