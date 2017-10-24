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۲ آبان ۱۳۹۶، ۸:۵۳

معاون فرماندار دشتی:

مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان در دشتی باشکوه برگزار شود

مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان در دشتی باشکوه برگزار شود

دشتی- معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری دشتی با بیان اینکه ۱۳آبان روز پیوند دانش آموز با انقلاب است بر ضرورت برگزاری هر چه باشکوه تر این مراسم در شهرستان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی صبح سه شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان اظهار داشت: امروز به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران امنیت و آزادگی خوبی در جامعه حکم فرما شده است.

وی بر ضرورت تبیین نقش دانش آموزان در ۱۳ آبان تاکید کرد و افزود: در سیزدهم آبان ۵۷ دانش آموزان با تبیین از فرمایشات امام(ره) و با جانفشانی توانستند لانه جاسوسی آمریکا را تسخیر کنند.

حسینی بر واگذاری این مراسم به دانش آموزان تاکید کرد و گفت: ۱۳ آبان در تاریخ انقلاب شکوهمند انقلاب اسلامی برگ زرینی در مقطعی حساس و مناسبتی پر خاطره است.

وی بیان کرد: پیامد ۱۳ آبان حیات مملو از خباثت آمریکا و عملکرد سازمان سیا در ایران خاتمه یافت و مزدوران ماجراجوی آمریکا به گروگان گرفته شد.

حسینی بر ضرورت انعکاس مطلوب این مراسم در سطح شهرستان تاکید کرد و گفت: استقلال، آزادی و امنیت پایدار سه پیامد ۱۳ آبان است.

کد مطلب 4123110

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