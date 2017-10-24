فهرست تیم کاراته انرژی پویای قم برای حضور در لیگ برتر مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر کاراته مردان کشور در حالی از میانه آبان وارد هفته دوم خود می‌شود که تیم کاراته انرژی پویای قم از هفته دوم وارد این مسابقات خواهد شد و فهرست اعضای این تیم امروز سه‌شنبه مشخص شد.

محمود پایدار سرمربی تیم کاراته انرژی پویای قم پس از انجام مسابقات انتخابی و تمرینات، نفرات مورد نظر خود را برای حضور در لیگ برتر مشخص کرد که در ترکیب این تیم چهره‌های خوشنام و مدال آوران جوان آسیایی نظیر علیرضا نجاتی در کومیته و علیرضا خدری در کاتا در ترکیب این تیم به میدان می‌روند.

اعضای تیم کاراته انرژی پویا شامل علیرضا نجاتی، مهدی حسین جانی، سالار حیدری، سعید برخوردار، احسان مهدیان، ابراهیم الله یاری، مجید خان عینی، حمید زنگنه، علیرضا محمدی، سامان عدالتی، بهنام محمدی، علیرضا خدری، سید علی میرصفایی، سید رضا میرصفایی و حسین معظم خواهند بود.

تیم انرژی پویای قم در ۲ بخش کاتا و کومیته از ۱۲ آبان وارد لیگ برتر کشور خواهد شد و علاوه بر محمود پایدار به عنوان سرمربی، محمد حسین رسولی به عنوان مربی، این تیم را که اغلب نفرات آن را کاراته کاهای بومی تشکیل می‌دهند هدایت خواهد کرد.

تمرینات تیم کاراته انرژی پویای قم در هفته‌های اخیر در باشگاه مقاومت قم برگزار می‌شده است و به گفته محمود پایدار مربی این تیم، هدف تیم کاراته انرژی پویا از حضور در لیگ برتر، میدان دادن به جوانان کاراته قم برای کسب تجربه بیشتر و نیز کسب آمادگی حداکثری به منظور حضور این کاراته کاها در مسابقات قهرمانی کشور است.