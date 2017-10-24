۲۲کاندیدادرانتخابات شورای هیئت مذهبی شهرستان زنجان ثبت نام کردند

حجت الاسلام فیروز علی خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر به پنجمین دوره انتخابات شورای هیئت مذهبی اشاره کرد و افزود: این انتخابات ساعت ۸ صبح جمعه پنجم آبان ماه به طور همزمان با سراسر کشور در زنجان نیز برگزار می شود.

وی اظهار کرد: ۲۲ کاندیدا در انتخابات شورای هیئت مذهبی شهرستان زنجان ثبت نام کردند و این افراد مدارک تحصیلی بالای لیسانس هستند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان گفت: انتخابات شورای هیئت مذهبی شهرستان زنجان با حضور مسئولان هیئت های مذهبی دارای مجوز فعالیت در دفاتر تبلیغات اسلامی شهرستان انجام می گیرد و با در نظر گرفتن شرایط کاندیداتوری برای شرکت در انتخابات ثبت نام کردند که از این تعداد ۹ نفر به عنوان اعضا اصلی و سه نفر به عنوان اعضا علی البدل انتخاب خواهند شد.

خسروی تاکید کرد: مسئولین هیئت مذهبی در شورای هیئات مذهبی شهرستان زنجان می توانند با حضور در اداره کل تبلیغات اسلامی استان و با در دست داشتن مجوز فعالیت هیئت و کارت ملی در انتخابات شرکت کنند.

وی از فعالیت بیش از ۵۷۸ هیئت مذهبی در شهرستان زنجان خبر داد و گفت: هیئت های مذهبی ظرفیت بسیار خوبی هستند و در طول سال در اجرای برنامه های فرهنگی و دینی فعالیتهای خوبی را دارند و ایجاد انسجام و تحکیم و وحدت فکری در فعالیت هیئت های مذهبی و ارائه راهبردهای عملی برای زدودن آسیب های اجتماعی توسط هیئت های مذهبی از اهداف راه اندازی شوراهای هیئات مذهبی است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان تصریح کرد: هیئت های مذهبی جایگاه خوبی در ترویج و توسعه فرهنگ و معارف دینی دارند و براساس اساسنامه سازمان تبلیغات اسلامی، مسئولیت ساماندهی هیئت های مذهبی بر عهده این سازمان است.