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۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۱۲

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان:

۲۲کاندیدادرانتخابات شورای هیئت مذهبی شهرستان زنجان ثبت نام کردند

۲۲کاندیدادرانتخابات شورای هیئت مذهبی شهرستان زنجان ثبت نام کردند

زنجان- رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان از ثبت نام ۲۲ کاندیدا در پنجمین دوره انتخابات شورای هیئت مذهبی در شهرستان زنجان خبر داد.

حجت الاسلام  فیروز علی خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر به پنجمین دوره انتخابات شورای هیئت مذهبی اشاره کرد و افزود: این انتخابات ساعت ۸ صبح جمعه پنجم آبان ماه به طور همزمان با سراسر کشور در زنجان نیز برگزار می شود. 

وی اظهار کرد: ۲۲ کاندیدا در انتخابات شورای هیئت مذهبی شهرستان زنجان ثبت نام کردند و این افراد مدارک تحصیلی بالای لیسانس هستند. 

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان گفت: انتخابات شورای هیئت مذهبی شهرستان زنجان با حضور مسئولان هیئت های مذهبی دارای مجوز فعالیت در دفاتر تبلیغات اسلامی شهرستان انجام می گیرد و با در نظر گرفتن شرایط کاندیداتوری برای شرکت در انتخابات ثبت نام کردند که از این تعداد ۹ نفر به عنوان اعضا اصلی و سه نفر به عنوان اعضا علی البدل انتخاب خواهند شد.

خسروی تاکید کرد: مسئولین هیئت مذهبی در شورای هیئات مذهبی شهرستان زنجان می توانند با حضور در اداره کل تبلیغات اسلامی استان و با در دست داشتن مجوز فعالیت هیئت و کارت ملی در انتخابات شرکت کنند. 

وی از فعالیت بیش از ۵۷۸ هیئت مذهبی در شهرستان زنجان خبر داد و گفت: هیئت های مذهبی ظرفیت بسیار خوبی هستند و در طول سال در اجرای برنامه های فرهنگی و دینی فعالیتهای خوبی را دارند و ایجاد انسجام و تحکیم و وحدت فکری در فعالیت هیئت های مذهبی و ارائه راهبردهای عملی برای زدودن آسیب های اجتماعی توسط هیئت های مذهبی از اهداف راه اندازی شوراهای هیئات مذهبی است.  

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان تصریح کرد: هیئت های مذهبی جایگاه خوبی در ترویج و توسعه فرهنگ و معارف دینی دارند و براساس اساسنامه سازمان تبلیغات اسلامی، مسئولیت ساماندهی هیئت های مذهبی بر عهده این سازمان است.

کد مطلب 4123122

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