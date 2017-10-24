به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن اگزماینر، «برد شرمن» نماینده دموکرات ایالت کالیفرنیا با سخنرانی در موسسه «هادسون» مدعی شد کمپینی که با هدف اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران تشکیل شده است، این کشور را به التماس کردن در برابر آمریکا وا خواهد داشت!

وی در توضیح ادعاهای خود گفت: اگر ما به اندازه کافی سخت گیری کنیم، برای مذاکره درباره همه موضوعات مورد انتظار از جمله نارسایی هایی که در توافق هسته‌ای وجود دارد، به التماس می‌افتند.

شرمن ادامه داد: باید تحریم‌ها، اجرای محدودیت‌های هسته‌ای و جلب حمایت بین المللی را به حداکثر ممکن برسانیم.

جالب آنکه علیرغم همه گزافه گویی هایی که وی علیه ایران داشت، مسئله جلب حمایت بین المللی وی را به سوی این نتیجه‌گیری سوق داد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نباید توافق هسته ای ایران را پاره کند.

شرمن در این باره توضیح داد: پاره کردن توافق هسته ای موجب می‌شود که اروپا با آمریکا در اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران همراهی نکند و حتی خیلی‌ها خواهند گفت از این پس ایران می تواند برنامه هسته ای خود را بدون اعمال محدودیت یا نظارت از سر بگیرد.

این نماینده آمریکایی در نهایت مدعی شد: حمایت ایران از نیروهای شرور، اعمال تحریم های بیشتر علیه این کشور خارج از چارچوب برجام را توجیه می‌کند.

شرمن ادعای خود را این‌گونه توجیه کرد: می توانیم حتی بی آنکه نامی از برجام ببریم، حداکثر تحریم را علیه ایران اعمال کنیم. به این ترتیب با اشاره به تلفات غیر نظامی بحران سوریه، گسترش تروریسم در سراسر جهان و موضوعاتی از این قبیل، اروپایی‌ها را در تحریم ایران با خود همراه می‌کنیم. ما برای اینکه ایران را تحریم کنیم دلیل کم نمی‌آوریم.