طراحی مدل کسب وکار در علوم انسانی/ پیشگیری از تقلب دانشگاهی

به گزارش خبرنگار مهر، شورای توسعه پژوهش و فناوری علوم انسانی و هنر سال ۹۴ در وزارت علوم تشکیل شد که این شورا تاکنون جلسات متعددی را برگزار کرده و مصوبات مختلفی داشته است.
از اولین اقدامات این شورا تدوین برنامه کلان پژوهشی در حوزه علوم انسانی بود که پس از تصویب این برنامه تمامی مصوبات و جلسات این شورا به صورت هدفمند و براساس برنامه تدوین شده پیگیری شده است.
باتوجه به لزوم فعالیت های هدفمند در حوزه علوم انسانی، در این شورا ۱۲ طرح با هدف ارتقا فعالیت های علمی و آموزشی تدوین و تصویب شده است که هریک از این طرح ها با محوریت یک مرکز آموزشی و پژوهشی فعال در حوزه علوم انسانی اجرا خواهد شد.
|ردیف
|عنوان طرح
|مجری اصلی
|تاریخ دریافت پروپوزال
|۱
|طراحی ساختار کیفیت پژوهش و نظام سنجش اثربخشی پژوهشها در علوم انسانی
|دانشگاه علامه طباطبایی
|
تاریخ دریافت ۱۷ تیر ۹۶
|۲
|طراحی ساختار کیفیت پژوهش و نظام سنجش اثربخشی پژوهشها در هنر
|دانشگاه هنر
|
تاریخ دریافت ۲۲ مرداد ۹۶
|۳
|طراحی نظام اولویت شناسی و نیاز سنجی پژوهش و فناوری در علوم انسانی
|پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
|
تاریخ دریافت ۱۵ تیر ۹۶
|۴
|طراحی نظام اولویت شناسی و نیاز سنجی پژوهش و فناوری در هنر
|دانشگاه تهران
|
تاریخ دریافت ۲۲ مرداد ۹۶
|۵
|طراحی سامانه جامع اطلاعات موضوعی کنترل کیفیت شده، بانک اطلاعات جامع اشتغال دانش آموختگان و ثبت ایدهها و طرح های حوزه علوم انسانی و هنر
|پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
|
تاریخ دریافت ۱۸ تیر ۹۶
|۶
|طراحی مدل کسب وکار و فن بازار تخصصی حوزه علوم انسانی و هنر
|مرکز رشد علوم انسانی پارک علم و فناوری استان قم
|
تاریخ دریافت ۲۰ تیر ۹۶
|۷
|تدوین استانداردهای بین المللی علوم انسانی و هنر
|پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
|
تاریخ دریافت ۱۴ تیر ۹۶
|۸
|طراحی نظام تخصص گرایی در علوم انسانی و هنر
|پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
|
تاریخ دریافت ۱۴ تیر ۹۶
|۹
|طراحی نظام کاربردی سازی و مهارت آفرینی در علوم انسانی و هنر
|پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
|
تاریخ دریافت ۲۷ تیر ۹۶
|۱۰
|تبیین ظرفیت جایگاه بین المللی جمهوری اسلامی در علوم انسانی و هنر
|پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
|
تاریخ دریافت ۲۷ تیر ۹۶
|۱۱
|طرح جامع بررسی زمینههای ارتقا اخلاق حرفهایی و پیشگیری از بروز تقلب در محیطهای دانشگاهی
|موسسه پژوهش و برنامه ریزی پژوهشی
|
تاریخ دریافت ۴ مرداد ۹۶
|۱۲
|تدوین استانداردهای ملی کتاب درسی دانشگاهی
|سازمان سمت
|دریافت نشده است
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