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۲ آبان ۱۳۹۶، ۹:۰۶

جزئیات ۱۲ طرح مصوب اعلام شد؛

طراحی مدل کسب وکار در علوم انسانی/ پیشگیری از تقلب دانشگاهی

طراحی مدل کسب وکار در علوم انسانی/ پیشگیری از تقلب دانشگاهی

شورای توسعه پژوهش و فناوری علوم انسانی ۱۲ طرح با محوریت اجرا در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها در راستای کیفیت بخشی به فعالیت های آموزشی و پژوهشی در این حوزه مصوب کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای توسعه پژوهش و فناوری علوم انسانی و هنر سال ۹۴ در وزارت علوم تشکیل شد که این شورا تاکنون جلسات متعددی را برگزار کرده و مصوبات مختلفی داشته است.

از اولین اقدامات این شورا تدوین برنامه کلان پژوهشی در حوزه علوم انسانی بود که پس از تصویب این برنامه تمامی مصوبات و جلسات این شورا به صورت هدفمند و براساس برنامه تدوین شده پیگیری شده است.

باتوجه به لزوم فعالیت های هدفمند در حوزه علوم انسانی، در این شورا ۱۲ طرح با هدف ارتقا فعالیت های علمی و آموزشی تدوین و تصویب شده است که هریک از این طرح ها با محوریت یک مرکز آموزشی و پژوهشی فعال در حوزه علوم انسانی اجرا خواهد شد.

طرح های مصوب شورای توسعه علوم انسانی و هنر
ردیف عنوان طرح مجری اصلی تاریخ دریافت پروپوزال
۱ طراحی ساختار کیفیت پژوهش و نظام سنجش اثربخشی پژوهش‌ها در علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی

تاریخ دریافت ۱۷ تیر ۹۶
۲ طراحی ساختار کیفیت پژوهش و نظام سنجش اثربخشی پژوهش‌ها در هنر دانشگاه هنر

تاریخ دریافت ۲۲ مرداد ۹۶
۳ طراحی نظام اولویت شناسی و نیاز سنجی پژوهش و فناوری در علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ دریافت ۱۵ تیر ۹۶
۴ طراحی نظام اولویت شناسی و نیاز سنجی پژوهش و فناوری در هنر دانشگاه تهران

تاریخ دریافت ۲۲ مرداد ۹۶
۵ طراحی سامانه جامع اطلاعات موضوعی کنترل کیفیت شده، بانک اطلاعات جامع اشتغال دانش آموختگان و ثبت ایده‌ها و طرح های حوزه علوم انسانی و هنر پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

تاریخ دریافت ۱۸ تیر ۹۶ 
۶ طراحی مدل کسب وکار و فن بازار تخصصی حوزه علوم انسانی و هنر مرکز رشد علوم انسانی پارک علم و فناوری استان قم

تاریخ دریافت ۲۰ تیر ۹۶
۷ تدوین استانداردهای بین المللی علوم انسانی و هنر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تاریخ دریافت ۱۴ تیر ۹۶
۸ طراحی نظام تخصص گرایی در علوم انسانی و هنر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تاریخ دریافت ۱۴ تیر ۹۶ 
۹ طراحی نظام کاربردی سازی و مهارت آفرینی در علوم انسانی و هنر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ دریافت ۲۷ تیر ۹۶
۱۰ تبیین ظرفیت جایگاه بین المللی جمهوری اسلامی در علوم انسانی و هنر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ دریافت ۲۷ تیر ۹۶
۱۱ طرح جامع بررسی زمینه‌های ارتقا اخلاق حرفه‌ایی و پیشگیری از بروز تقلب در محیط‌های دانشگاهی موسسه پژوهش و برنامه ریزی پژوهشی

تاریخ دریافت ۴ مرداد ۹۶ 
۱۲ تدوین استانداردهای ملی کتاب درسی دانشگاهی سازمان سمت دریافت نشده است
کد مطلب 4123140

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