طراحی مدل کسب وکار در علوم انسانی/ پیشگیری از تقلب دانشگاهی

به گزارش خبرنگار مهر، شورای توسعه پژوهش و فناوری علوم انسانی و هنر سال ۹۴ در وزارت علوم تشکیل شد که این شورا تاکنون جلسات متعددی را برگزار کرده و مصوبات مختلفی داشته است.

از اولین اقدامات این شورا تدوین برنامه کلان پژوهشی در حوزه علوم انسانی بود که پس از تصویب این برنامه تمامی مصوبات و جلسات این شورا به صورت هدفمند و براساس برنامه تدوین شده پیگیری شده است.

باتوجه به لزوم فعالیت های هدفمند در حوزه علوم انسانی، در این شورا ۱۲ طرح با هدف ارتقا فعالیت های علمی و آموزشی تدوین و تصویب شده است که هریک از این طرح ها با محوریت یک مرکز آموزشی و پژوهشی فعال در حوزه علوم انسانی اجرا خواهد شد.