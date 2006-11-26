محتوای سئوالات آزمون سراسری 86 تغییر نمی کند / فواید ثبت نام اینترنتی کل جامعه را در بر می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر دکتر "حسین پورکاظمی" - معاون فنی و آماری سازمان سنجش صبح امروز در نشست مطبوعاتی در سازمان سنجش با اشاره به کلاس های کنکور و موسسات آموزشی از این قبیل گفت: کنکور بازاری را برای سوء استفاده برخی موسسات به وجود آورده است این موسسات مفاهیمی چون مهندسی معکوس، شیوه های تست زنی و سئوالات مفهومی را برای جلب مشتری بیشتر تبلیغ می کنند.

وی با بیان اینکه کنکور برای ظرفیت دوره های روزانه غیر قابل حذف است افزود: باید در رشته ها و دوره های پر رقابت عاملی برای گزینش وجود داشته باشد.

وی تأکید کرد: با توجه به اینکه سوابق تحصیلی در قبولی کنکور سال به سال تأثیر گذارتر می شود، مهمترین چیزی که می توان به داوطلبان سال های آینده توصیه کرد درس خواندن بهتر و کسب معدل بالاتر است.

پورکاظمی با اشاره به ثبت نام اینترنتی کنکور سراسری گفت: اکنون در دنیا بسیاری از امکانات به صورت اینترنتی ارائه می شود و ما نیز نمی توانیم از این موضوع اجتناب کنیم. این نحوه ثبت نام مزیت هایی همچون هزینه کمتر برای کل کشور، امنیت فوق العاده و صحت بالای اطلاعات را در بر دارد.

وی با بیان اینکه صرفه جویی هزینه های ناشی از ثبت نام اینترنتی به سازمان برنمی گردد اظهار داشت: این صرفه جویی برای کل جامعه مفید است و تمامی فواید این نحوه ثبت نام مانند حذف کاغذ های ناشی از ثبت نام دستی تمامی ارکان جامعه را پوشش می دهد.