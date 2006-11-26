  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۵ آذر ۱۳۸۵، ۱۵:۱۲

معاون فنی و آماری سازمان سنجش :

محتوای سئوالات آزمون سراسری 86 تغییر نمی کند / فواید ثبت نام اینترنتی کل جامعه را در بر می گیرد

محتوای سئوالات آزمون سراسری 86 تغییر نمی کند / فواید ثبت نام اینترنتی کل جامعه را در بر می گیرد

محتوای سئوالات آزمون سراسری سال 1386 تغییر نمی کند و کنکور سال آینده تفاوتی با سال گذشته نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر دکتر "حسین پورکاظمی" - معاون فنی و آماری سازمان سنجش صبح امروز در نشست مطبوعاتی در سازمان سنجش با اشاره به کلاس های کنکور و موسسات آموزشی از این قبیل گفت: کنکور بازاری را برای سوء استفاده برخی موسسات به وجود آورده است این موسسات مفاهیمی چون مهندسی معکوس، شیوه های تست زنی و سئوالات مفهومی را برای جلب مشتری بیشتر تبلیغ می کنند.

وی با بیان اینکه کنکور برای ظرفیت دوره های روزانه غیر قابل حذف است افزود: باید در رشته ها و دوره های پر رقابت عاملی برای گزینش وجود داشته باشد.

وی تأکید کرد: با توجه به اینکه سوابق تحصیلی در قبولی کنکور سال به سال تأثیر گذارتر می شود، مهمترین چیزی که می توان به داوطلبان سال های آینده توصیه کرد درس خواندن بهتر و کسب معدل بالاتر است.

پورکاظمی با اشاره به ثبت نام اینترنتی کنکور سراسری گفت: اکنون در دنیا بسیاری از امکانات به صورت اینترنتی ارائه می شود و ما نیز نمی توانیم از این موضوع اجتناب کنیم. این نحوه ثبت نام مزیت هایی همچون هزینه کمتر برای کل کشور، امنیت فوق العاده و صحت بالای اطلاعات را در بر دارد.

وی با بیان اینکه صرفه جویی هزینه های ناشی از ثبت نام اینترنتی به سازمان برنمی گردد اظهار داشت: این صرفه جویی برای کل جامعه مفید است و تمامی فواید این نحوه ثبت نام مانند حذف کاغذ های ناشی از ثبت نام دستی تمامی ارکان جامعه را پوشش می دهد.

کد مطلب 412315

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها