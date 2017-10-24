به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر محمدرضا فراهانی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در نامه‌ای به رؤسا و سرپرستان کلیه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور این موضوع را ابلاغ کرده است.

در این نامه‌ آمده است: «ضمن گرامیداشت ایام حزن و اندوه ماه صفر و در آستانه فرارسیدن اربعین سرور و سالار شهیدان و یاران باوفایش، خواهشمند است برای حضور هرچه بهتر و بیشتر دانشگاهیان در همراهی با زائران اربعین حسینی دستور فرمایید حداکثر مساعدت آموزشی شامل موجه شدن غیبت‌های مربوط به این سفر و عدم برگزاری امتحانات آموزشی یا تکرار برای شرکت کنند گان در این مراسم فراهم شود.

زمان مدنظر برای انجام این سفر و حضور در این حرکت پرشکوه، از تاریخ ۱۱ تا ۲۰ آبان ماه ۹۶ است.