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۲ آبان ۱۳۹۶، ۸:۵۴

معاون وزیر بهداشت دستور داد؛

موجه شدن غیبت‌های دانشگاهیان علوم پزشکی عازم سفر اربعین

موجه شدن غیبت‌های دانشگاهیان علوم پزشکی عازم سفر اربعین

با دستور معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، غیبت‌های دانشگاهیان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور که عازم سفر اربعین به کربلا هستند، موجه اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر محمدرضا فراهانی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در نامه‌ای به رؤسا و سرپرستان کلیه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور این موضوع را ابلاغ کرده است.

در این نامه‌ آمده است: «ضمن گرامیداشت ایام حزن و اندوه ماه صفر و در آستانه فرارسیدن اربعین سرور و سالار شهیدان و یاران باوفایش، خواهشمند است برای حضور هرچه بهتر و بیشتر دانشگاهیان در همراهی با زائران اربعین حسینی دستور فرمایید حداکثر مساعدت آموزشی شامل موجه شدن غیبت‌های مربوط به این سفر و عدم برگزاری امتحانات آموزشی یا تکرار برای شرکت کنند گان در این مراسم فراهم شود.

زمان مدنظر برای انجام این سفر و حضور در این حرکت پرشکوه، از تاریخ ۱۱ تا ۲۰ آبان ماه ۹۶ است.

کد مطلب 4123151
زهره بال

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