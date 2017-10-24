آمادگی میزبانی زائران حسینی در استان کرمانشاه/بکارگیری ۳۰۰ اتوبوس

بهمن خسروانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اقدامات اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه برای میزبانی از زائران حسینی گفت: در پی جلسات مستمر ستاد اربعین در استان، جلسه ای در سالن اجتماعات این اداره کل با حضور اعضای ستاد برگزار و کلیه اقدامات و پتانسیل های موجود از ابعاد مختلف بررسی شد.

وی افزود: طی این نشست هر یک از ارگانهای مسئول به ارائه گزارش درباره اقدامات صورت گرفته در راستای برگزاری هرچه مطلوبتر ایام اربعین پرداخته و سایر موارد مورد بررسی و برنامه ریزی قرار گرفت.

خسروانی گفت: در خصوص وضعیت موکب ها مقرر شد در اسرع وقت لیست تعداد و محل موکب های شناسنامه دار به دبیرخانه معرفی و صلاحیت ایمنی و ترافیکی این اماکن در طول مسیر زوار که توسط ستاد عتبات عالیات مشخص شده اند از سوی پلیس راه و این اداره کل مورد تأیید قرار گیرند.

وی افزود: مواردی همچون بررسی و تأیید ایمنی اتوبوس‌های اعزامی جهت جابجایی زوار توسط پلیس راه استان و این اداره کل به همراه لیست رانندگان و شماره پلاک ناوگان جهت کمیته استان از دیگر مصوبات این جلسه بود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای کرمانشاه، همچنین از اختصاص ۳۰۰ دستگاه اتوبوس درون شهری برای جا به جایی زائران اربعین از شهر قصرشیرین به مرز خسروی خبر داد.

وی در خصوص پایانه های مسافربری نیز گفت: پس از نظارت های مستمر اکیپ متشکله، بررسی نقاط ضعف موجود و اقدامات در راستای بهبودی و رفع مشکلات، مقرر شد بازدیدهای میدانی تا آماده کردن کامل این پایانه ها ادامه یابد.

این مسئول افزود: در ادامه جلسه مقرر شد شرکت های امداد خودرو سایپا و ایران خودرو و هلال احمر، همچنین شرکت پخش فرآورده های نفتی استان نسبت به معرفی تعداد و محل جایگاههای سیار و دائم اکیپ های خود ضمن امکانات موجود در طول مسیرهای زوار اقدامات لازم را انجام دهند. همچنین معاونت حمل و نقل ترافیک و شهرداری نسبت به تأمین و معرفی جایگاههای پارکینگ اضطراری در سطح شهراقدام کند تا از پتانسیل های موجود نهایت استفاده مفید صورت گیرد.

خسروانی در خصوص ساماندهی مسیر زوار اظهار داشت: جمع آوری و سازماندهی دستفروشان درمحدوده راهها و جاده ها در طول ایام طرح و ممانعت از توقف آنها در اماکن نامناسب با هدف تامین رفاه حال زائرین از جمله اقداماتی است که در رأس کار قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: مواردی نظیر استقرار تراکتور در پارکینگ خسروی و قصرشیرین، نصب یک دستگاه کانکس ثبت سرعت، پیشگیری از قطع کابل فیبر نوری در محور قصرشیرین- خسروی، تشکیل ستاد گمشدگان، رفع مشکلات آنتن دهی تلفن همراه در برخی از نقاط در طول مسیر و چگونگی توزیع سوخت به موکب ها از دیگر موارد مورد بحث و بررسی این نشست بود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه در پایان گفت: در ایام اجرای طرح، کمیته هایی جهت نظارت بر نحوه کیفیت خدمت رسانی به زائرین تشکیل و نسبت به ارائه خدمات مطلوب فعالیت خواهند کرد.