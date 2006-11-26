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۵ آذر ۱۳۸۵، ۱۶:۳۹

/ انقلابی بزرگ در دیالیز بیماران کلیوی /

نوعی غشای ویژه برای کلیه های مصنوعی قابل کاشت در بدن طراحی و ساخته شد

نوعی غشای تولید شده با بهره گیری از فن آوری های نوین ممکن است به زودی میزان موثربودن دیالیز خونی در کلیه ها را افزایش داده و روزی از آن در تولید کلیه های مصنوعی استفاده شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان اعلام کردند گرچه ممکن است همچنان موانعی در ادامه راهشان وجود داشته باشد، با این حال معتقدند که این تحول بزرگ می تواند انقلابی در زمینه نگرش به تصفیه سازی خون در بیمارانی که کلیه هایشان از کار افتاده ایجاد کند.

در حال حاضر موثرترین شیوه دیالیز خونی شامل فرآیندی است که طی آن خون از بدن فرد گرفته شده و سپس تصفیه شده و در پایان به بدن شخص برگردانده می شود.

این روش پرهزینه بوده و در عین حال وقت گیر ، به طوری که در برخی موارد بیماران ممکن است مجبور شوند بین 3 تا 4 ساعت در هفته تحت دیالیز قرار بگیرند.

دکتر فیسل از مدرسه پزشکی دانشگاه دولیت میشیگان در این خصوص گفت : در نخستین گام  باید وسیله خارجی کوچکی طراحی شود که به راحتی برای بیمار قابل حمل باشد و گام آخر نیز باید رسیدن به طرح کلی وعملی برای طراحی و ساخت کلیه مصنوعی قابل کاشت در بدن بیمار باشد.

به گزارش لایو ساینس، در این  کلیه های مصنوعی، غشای جدید ساخت شده فشار کمتری از سوی پمپاژ خون متحمل می شود.

 هم اکنون ادامه حیات 1/5 میلیون تن در جهان و 325 هزار تن در آمریکا با استفاده از دیالیز به روش های فعلی ممکن است.

کد مطلب 412316

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