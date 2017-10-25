ناصر ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره بازی حساس پرسپولیس و استقلال تهران درهفته دهم رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران گفت: این بازی واقعا خاص و حساس است. اینکه می گویند دیدار استقلال و پرسپولیس یک بازی معمولی است حرف درستی نیست. اهمیتش هم به خاطر هوادارانی است که یک فصل منتظر می مانند تا بازی های اینچنینی را تماشا کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: استقلال تهران با وجود مربی جدید خود سعی می کند بازنده این دیدار نشود. تاکتیک های استقلال در حال شکل گرفتن است و شاید برای این بازی، سورپرایزی هم در نظر داشته باشند. با این حال فکر می کنم شرایط پرسپولیس با توجه به تجربه ای که کادر فنی این تیم در دو، سه سال اخیر کسب کرده است بهتر است و روی کاغذ، برنده احتمالی دربی است.

سرمربی اسبق پرسپولیس درباره حاشیه های همیشگی این دیدار گفت: گاهی اوقات فضای دربی به قدری سنگین است که خودمان هم تحت تاثیر بازیکنان قرار می گرفتیم. یادم است در همان دربی معروف که با تساوی ۲ – ۲ به اتمام رسید آنقدر هیجان زده شده بودم که نمی دانستم باید چکار کنم. آقای پروین در رختکن گفته بود هر کاری می توانید انجام دهید تا نبازیم. تیم حریف هم مهدی هاشمی نسب را که مدتها برایمان در دربی گلزنی کرده بود در خدمت داشت تا پتانسیل درگیری در هر دو تیم به بالاترین حد ممکن برسد. تنها دربی عمرم بود که وقتی مساوی کردیم خوشحال بودم. چون علی آقا گفته بود تیم نباید ببازد و حرفش آنقدر اهمیت داشت که بازیکنان سرشان را جلوی توپ هم می گذاشتند.

ابراهیمی از پیش‌بینی نتیجه بازی، خودداری کرد و گفت: پیش‌بینی نتایج فوتبال همیشه سخت است چه برسد به اینکه بازی دربی باشد. فکر می کنم پیشگوهای پرادعا هم نتوانند از این بازی پیشگویی داشته باشند.