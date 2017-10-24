مازندرانی ها دغدغه افت فشار گاز در زمستان نداشته باشند

محمد اسماعیل ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: برای همیشه مردم استان مازندران در فصل سرد و مستانی دغدغه افت فشار گاز را فراموش خواهند کرد.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید کار بزرگی را در استان مازندران انجام داد که گاز عسلویه به استان مازندران منتقل شد، افزود: این پروژه در سال ۹۳ با اعتبار ۸۲۰ میلیارد تومان در شورای عالی اقتصاد مصوب شد و با لوله ۴۲ اینچ خط انتقال عسلویه، دامغان – کیاسر به نکا مرداد ماه سال جاری به بهره برداری رسید.

ابراهیم زاده با بیان اینکه ۱۰۰ روستای استان مازندران دهه فجر سال جاری از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهد شد، افزود: با تکمیل این ۱۰۰ روستا جمعا هزار و ٣٢ روستا در استان تا پایان سال ۹۶ از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند بود.

وی تاکید کرد: تا پایان سال ۹۷، صد رد صد روستاهای مازدران به روش لوله گذاری از نعمت گاز بهره مند می شوند و روستاهای کوهستانی به روش سی ان جی گاز دار خواهند بود.

ابراهیم زاده گفت: شهر فریم دهه فجر امسال بهره برداری و کجور و پول سال آینده از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند.

وی با بیان اینکه برای اولین بار شرکت ملی گاز کشور شهر کوهستانی رینه را به روش سی ان جی گازرسانی کرد، ادامه داد: برای این پروژه ۱۴۵ میلیارد ریال هزینه شد ولی سرمایه گذار برای ایستگاه حدود ۸۵ میلیارد ریال سرمایه گزاری کرد تا گاز از گیلاوند به این منطقه تزریق شود.

ابراهیم زاده با اشاره به اینکه حدود ۲۰ کیلومتر در این منطقه لوله گذاری انجام شد، افزود: به زودی دو روستای همجوار شهر رینه با ۲۰۰ خانوار از نعمت گاز بهره مند می شوند.



وی گفت: بودجه امسال این شرکت در استان برای گازرسانی ۳۲۵ میلیارد تومان و برای سال آینده ۳۴۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.