عدم اجرای آراء کمیسیون ماده۱۰۰ موجب ایجادفضا برای سودجویان می شود

به گزارش خبرنگارمهر، فرزاد زارعی شامگاه دوشنبه در جلسه کمیسیون حقوقی شورای شهر که به منظور ارائه راهکار مناسب در خصوص کنترل ساخت وساز غیر مجاز با حضور جمعی از نمایندگان دستگاه های مرتبط در دفتر شهردار تشکیل شد، گفت: این کمیسیون به طور ویژه در راستای ممانعت از ساخت و ساز های غیرمجاز در سطح شهر احکام صادره از کمیسیون های مختلف را پیگیری می کند.

وی به تشکیل اکیپ مشترک دستگاه های متولی حفظ اراضی ملی اشاره کرد و اظهارداشت: این دستگاه ها تاکنون در راستای حفظ و ممانعت از تصرف اراضی ملی و جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجازعملکرد مطلوبی داشتند.

وی با اشاره به اینکه بیشتر آراء صادر شده درکمیسیون ماده صد و ماده ۷۷ اجرایی نمی شود، عنوان کرد: این مسئله خود یک آسیب است که فضا را برای فعالیت سود جویان مهیا می کند.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر سنندج بر تشکیل کمیته پیگیری اجرای احکام کمیسیون ماده صد و ماده ۷۷ در شهرداری تاکید کرد و گفت: از طریق این کمیته حمایت لازم در خصوص اجرای کامل احکام صادر شده انجام می شود.

زارعی اضافه کرد: بی شک پیگیری اجرای احکام هم منجر به افزایش در آمد شهرداری شده و هم می تواند در کاهش ساخت و ساز غیر مجاز تاثیر بسزایی داشته باشد.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهرسنندج با انتقاد از عملکرد برخی از ادارات گفت : متاسفانه برخی از دستگاه های دولتی برای احداث ساختمان های جدید هیچگونه مجوزی از شهرداری دریافت نمی کنند و خود سرانه اقدام به ساخت وساز غیر مجاز می کنند.

زارعی اضافه کرد: امیدواریم با تعامل و همکاری تمامی دستگاه ها بتوانیم در راستای کاهش ساخت و ساز غیر مجاز در سطح شهر اقدمات مناسبی را انجام دهیم.