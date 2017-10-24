درخواست کمک تیلرسون از پاکستان برای تضعیف طالبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از داون نیوز، «رکس تیلرسون» وزیر امور خارجه آمریکا، امروز سه شنبه وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان می شود.

وی در این سفر با «شاهد خاقان عباسی» نخست وزیر، «قمر جاوید باجوه» رئیس ستاد ارتش و «محمد خواجه آصف» وزیر امور خارجه پاکستان دیدار و گفتگو خواهد کرد.

تیلرسون روز گذشته طی سخنرانی خود در پایگاه هوایی ناتو و آمریکا در «بگرام» افغانستان اعلام کرد که در سفر خود به پاکستان از مقامات این کشور برای تضعیف طالبان درخواست هایی دارم.

وی افزود: واشنگتن برای برقراری امنیت در جنوب آسیا و مبارزه با تروریسم در این منطقه خواهان پیوستن به اتحادهای منطقه ای است.

وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه افزود که طالبان باید بداند که هیچگاه از طریق نظامی در افغانستان پیروز نخواهد شد و باید با دولت افغانستان وارد مذاکره شود.

وی تصریح کرد که طالبان می تواند در دولت افغانستان جایگاه داشته باشد اما در صورتی که افراطی گری و خشونت را ترک کرده و برای پیشرفت افغانستان و برقراری صلح و ثبات در این کشور همگام با کابل شود.

گفتنی است که روز گذشته نیز سازمان سیا آمریکا اعلام کرد که برای کشاندن طالبان بر سر میز مذاکرات کشتن سران این گروه را شدت خواهد بخشید.

این سازمان افزود که قرار است واحد کوچکی را به افغانستان بفرستد تا همگام با بخش های ویژه افغانستان، سران طالبان را نابود کنند.

لازم به ذکر است که چندی پیش «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا ضمن اعلام استراتژی جدید واشنگتن برای افغانستان اسلام آباد را متهم به حمایت از گروه های تروریستی کرد و از پاکستان خواست که هرچه زوردتر برای نابودی پایگاه های امن گروه های تروریستی در خاک خود اقدام کند.