توافق بر سر ذخیره‌ سازی 40 تا 50 هزار تن مرغ

مدیرعامل اتحادیه مرغداران درگفتگو با خبرنگارمهر با اشاره به توافق‌های صورت گرفته میان اتحادیه مرغداران و شرکت پشتیبانی امور دام ،‌ گفت:‌ درراستای تنظیم بازارمرغ جلسه ای صبح امروزبا حضورنمایندگان تشکل های مرغداری ومسئولان شرکت پشتیانی امور دام به منظور بررسی چگونگی توزیع ذرت و سویا به واحدهای مرغداری وخرید وذخیره سازی مرغ ازمرغداران برگزار شد .

به گفته محمد یوسفی، براساس توافقات صورت گرفته در این جلسه مقررشد که شرکت پشتیبانی اموردام با همکاری اتحادیه های مرغداران علاوه بر خرید و ذخیره سازی مرغ برای ایام نوروز و مواقع افزایش تقاضا ، ‌در تامین ذرت و سویا به مرغداران نیز کمک کند.

وی با تاکید بر این که باید همیشه ذخیره گردشی مرغ در کشور داشته باشیم ،‌ گفت:‌ براساس توافق صورت گرفته ،‌عملیات خرید و ذخیره سازی مرغ در چند روز آینده آغاز خواهد شد و بر این اساس، حدود 40 تا 50 هزار تن مرغ از مرغداران خریداری خواهد شد .

یوسفی تصریح کرد:‌ هنوز در مورد قیمت خرید مرغ از مرغداران توافقی صورت نگرفته است . وی افزود:‌ هم اکنون هر کیلو مرغ در میادین شهرداری با قیمت 1620 تومان و در سطح شهر با قیمت 1700 تومان عرضه می شود.