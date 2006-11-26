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۵ آذر ۱۳۸۵، ۱۴:۴۸

مدیرعامل اتحادیه مرغداران در گفتگو با "مهر" خبر داد:

توافق بر سر ذخیره‌ سازی 40 تا 50 هزار تن مرغ

توافق بر سر ذخیره‌ سازی 40 تا 50 هزار تن مرغ

محمد یوسفی با تاکید بر تنظیم بازار مرغ، از توافق اتحادیه مرغداران و شرکت پشتیبانی امور دام برای ذخیره‌ سازی 40 تا 50 هزار تن مرغ خبر داد.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران درگفتگو با خبرنگارمهر با اشاره به توافق‌های صورت گرفته میان اتحادیه مرغداران و شرکت پشتیبانی امور دام ،‌ گفت:‌ درراستای تنظیم بازارمرغ جلسه ای صبح امروزبا حضورنمایندگان تشکل های مرغداری ومسئولان شرکت پشتیانی امور دام به منظور بررسی چگونگی توزیع ذرت و سویا به واحدهای مرغداری وخرید وذخیره سازی مرغ ازمرغداران  برگزار شد .

به گفته محمد یوسفی، براساس توافقات صورت گرفته در این جلسه مقررشد که شرکت پشتیبانی اموردام با همکاری اتحادیه های مرغداران علاوه بر خرید و ذخیره سازی مرغ برای ایام نوروز و مواقع افزایش تقاضا ، ‌در تامین ذرت و سویا به مرغداران نیز کمک  کند.

وی با تاکید بر این که باید همیشه ذخیره گردشی مرغ در کشور داشته باشیم ،‌ گفت:‌ براساس توافق صورت گرفته ،‌عملیات خرید و ذخیره سازی مرغ  در چند روز آینده آغاز خواهد شد و بر این اساس، حدود 40 تا 50 هزار تن مرغ از مرغداران خریداری خواهد شد .

یوسفی تصریح کرد:‌ هنوز در مورد قیمت خرید مرغ از مرغداران  توافقی  صورت نگرفته است . وی  افزود:‌ هم اکنون هر کیلو مرغ در میادین شهرداری با قیمت 1620 تومان و در سطح شهر با قیمت  1700 تومان عرضه می شود.

کد مطلب 412318

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