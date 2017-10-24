آغاز ثبت نام آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت از امروز

به گزارش خبرنگار مهر، مهلت ثبت نام در چهل و سومین دوره آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت (MHLE) تا ۱۷ آبان ۹۶ اعلام شده است.

چهل و سومین دوره آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت (MHLE) روز ۲۵ آبان ۹۶ برگزار می شود و کارت ورود به جلسه آزمون از روز ۲۳ آبان ۹۶ به صورت اینترنتی در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.

در برخی از دوره ها، ممکن است آزمون در بیش از یک حوزه برگزار شود که هنگام آغاز نام نویسی همان دوره، به آگاهی داوطلبان خواهد رسید.

هر کارنامه اینترنتی دارای یک کُد ویژه به نام Certification Code است که درستی آن از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قابل استعلام است. کارنامه دوره چهل و سوم ۵ آذرماه ۹۶ در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.