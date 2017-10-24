به گزاش خبرنگار مهر، سید پیروز موسوی صبح سهشنبه در نشست پدافند غیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران اظهار کرد: همه اهالی صنعت نفت به جزیره مقاومت و ایثار خارگ احساس متفاوت و خاصی دارند.
وی افزود: جزیره خارگ مثل خانه نفتیهاست؛ جایی است که ثمره رنج و تلاش کارکنان صنعت نفت، این سرمایه ملّی نهفته در اعماق زمین را به دست خریدار میسپاریم و برای کشور درآمد ایجاد میکنیم.
موسوی تصریح کرد: جزیره خارگ در هر بخشی که مرور کنیم پیشانی و سنگر نخست صنعت نفت است. در دو هزار و ۸۸۰ روز جنگ تحمیلی، این جزیره دو هزار و ۸۳۴ بار مورد هجوم دشمن قرار گرفت.
وی افزود: تقریباً همۀ زیرساختهای نفتی این جزیره، چه در بخش پایانهها و چه در بخش تولید که شرکت نفت فلات قاره مسئولیت آن را برعهده دارد، بارها تا مرز نابودی کامل پیش رفت، اما جزیره خارگ زنده و با اراده از نقش خود در حیات زنجیره صنعت نفت دست نکشید.
مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران گفت: هرچند در اواخر جنگ راهبردهایی مثل انتقال کشتی به کشتی نفت در بخشهای دورتر خلیج فارس به عنوان روشهایی با مخاطره کمتر برای صادرات نفت انجام شد، اما تأسیسات بارگیری و صادرات نفت در تمام سالهای دفاع مقدس و در مواجهه با بالاترین ضریب مخاطره ناشی از جنگ، به کار خود ادامه داد.
موسوی افزود: یکی از مهمترین فرآینده های شرکت پایانههای نفتی ایران در سال جاری چابکسازی، بهسازی و نوسازی تاسیات پایانههای نفتی ایران در سراسر کشور است که با برنامه ریزی مدون صورت گرفته هم اکنون با استفاده از توان داخلی بصورت ویژه در حال اجراست.
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