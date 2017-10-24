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۲ آبان ۱۳۹۶، ۹:۳۳

مدیرعامل پایانه‌های نفتی ایران خبر داد:

چابک‌سازی و نوسازی تاسیسات پایانه‌های نفتی ایران در سراسر کشور

چابک‌سازی و نوسازی تاسیسات پایانه‌های نفتی ایران در سراسر کشور

خارگ - مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران از اجرای برنامه چابک‌سازی و نوسازی تاسیسات پایانه‌های نفتی ایران در سراسر کشور طی سال جاری خبر داد.

به گزاش خبرنگار مهر، سید پیروز موسوی صبح سه‌شنبه در نشست پدافند غیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران اظهار کرد: همه اهالی صنعت نفت به جزیره مقاومت و ایثار خارگ احساس متفاوت و خاصی دارند.

وی افزود: جزیره خارگ مثل خانه نفتی‌هاست؛ جایی است که ثمره رنج و تلاش کارکنان صنعت نفت، این سرمایه ملّی نهفته در اعماق زمین را به دست خریدار می‌سپاریم و برای کشور درآمد ایجاد می‌کنیم.

موسوی تصریح کرد: جزیره خارگ در هر بخشی که مرور کنیم پیشانی و سنگر نخست صنعت نفت است. در دو هزار و ۸۸۰ روز جنگ تحمیلی، این جزیره دو هزار و ۸۳۴ بار مورد هجوم دشمن قرار گرفت.

وی افزود: تقریباً همۀ زیرساخت‌های نفتی این جزیره، چه در بخش پایانه‌ها و چه در بخش تولید که شرکت نفت فلات قاره مسئولیت آن را برعهده دارد، بارها تا مرز نابودی کامل پیش رفت، اما جزیره خارگ زنده و با اراده از نقش خود در حیات زنجیره صنعت نفت دست نکشید.

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران گفت: هرچند در اواخر جنگ راهبردهایی مثل انتقال کشتی به کشتی نفت در بخش‌های دورتر خلیج فارس به عنوان روش‌هایی با مخاطره کمتر برای صادرات نفت انجام شد، اما تأسیسات بارگیری و صادرات نفت در تمام سال‌های دفاع مقدس و در مواجهه با بالاترین ضریب مخاطره ناشی از جنگ، به کار خود ادامه داد.

موسوی افزود: یکی از مهمترین فرآینده های شرکت پایانه‌های نفتی ایران در سال جاری چابک‌سازی، بهسازی و نوسازی تاسیات پایانه‌های نفتی ایران در سراسر کشور است  که با برنامه ریزی مدون صورت گرفته هم اکنون با استفاده از توان داخلی بصورت ویژه در حال اجراست.

کد مطلب 4123196

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