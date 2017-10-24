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۲ آبان ۱۳۹۶، ۹:۳۵

هاینونن: اکنون وقت برخورد با ایران است

هاینونن: اکنون وقت برخورد با ایران است

معاون سابق آژانس می‎گوید واشنگتن باید بی‌آنکه از برجام خارج شود اروپا را برای اعمال نظارت بر سایت های نظامی ایران با خود همراه کند و برای اعمال تحریم بعد از پایان برجام هم تضمین بگیرد!

به گزارش خبرگزاری مهر، «اولی هاینونن» معاون سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفتگو با «میدل ایست آی» می‌گوید واشنگتن بی‌آنکه نیازی به خلاصی از برجام داشته داشته باشد، میتواند سخت‌گیری بیشتری در قبال برنامه هسته‌ای ایران از خود نشان دهد.

گفتنی است هاینون فردا چهارشنبه میهمان کنگره است تا به نمایندگان آمریکایی راهکارهای برخورد با ایران را با توجه به رویکرد جدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در قبال برجام، نشان دهد.

وی در این باره مدعی شد: حالا تجربه ۲ سال اجرای برجام را داریم. به نقاط قوت و البته نقاط ضعف آن اشراف پیدا کرده‌ایم. واشنگتن به جای دور انداختن توافق، می تواند متحدین خود را به اعمال نظارت سختگیرانه‌تر بر برنامه هسته‌ای ایران، ممانعت از دستیابی این کشور به تسلیحات اتمی و تضمین دوام تدابیر بعد از پایان توافق، ترغیب کند.

هاینونن افزود: هیچ توافق مبتنی بر راهکار خلع سلاح هسته‌ای توانایی سد کردن راه دستیابی به تسلیحات اتمی را ندارد، تنها توانایی آن بازدارندگی است و این بازدارندگی حاصل تشخیص زودهنگام است. تشخیص زودهنگام هم فقط وقتی میسر می‌شود که طرح نظارتی سفت و سختی داشته باشیم.

وی از ادعاهای خود اینگو نتیجه‌گیری کرد که این نشانه ضعف توافق است. واشنگتن باید با متحدین خود کار کند تا آژانس بر سایت های نظامی ایران نظارت بهتری داشته باشد و از فناوری نظامی این کشور، استخراج اورانیوم و فعالیت‌های غنی سازی و توسعه سانتریفیوژهای جدید، گزارشهای بیشتری ارائه دهد.

هاینونن در نهایت از لزوم اعمال تحریم های ثانویه علیه برنامه موشکی ایران سخن گفت و ادعا کرد آمریکا باید با متحدینش به توافق جانبی برسد که با اتمام دوره محدودیت های برجام در بازه زمانی ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰، تهدید امکان از سرگیری تحریم همچنان پابرجا باشد.

وی در این باره مدعی شد: دوست ندارید در وضعیتی گرفتار شوید که ایران موفق به توسعه سانتریفیوژهای قوی‌تر شده و موشک هایی ساخته که توانایی حمل کلاهک هسته ای را دارند و می توانند تا دورها پرواز کنند. این همان وضعیتی است که امروز با کره شمالی تجربه می کنیم. به نظر من الان وقت عمل (برخورد با ایران) است.

کد مطلب 4123199
مریم خرمایی

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    نظرات

    • حمید IR ۰۹:۴۰ - ۱۳۹۶/۰۸/۰۲
      0 0
      پاسخ
      ها دیگه ایران هم باید بنشیند تا شما برایش تصمیم بگیرید

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