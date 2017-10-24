سوء تغذیه سلامت کودکان جنگزده سوری را تهدید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بیش از ۱۱۰۰ کودک در ناحیه غوطه شرقی دمشق از سوء تغذیه رنج می برند و مطابق آماری که یونیسف (صندوق کودکان سازمان ملل متحد) منتشر کرده، کودکانی که در منطقه غوطه شرقی در سوریه به سر می برند با کمبود مواد غذایی روبرو هستند و سلامتشان در خطر است.

غوطه تحت کنترل شورشیان است و ۴۰۰ هزار نفر در این ناحیه زندگی می کنند و کمکهای بین المللی به سختی و به مقدار کم به مردم می رسد. «مونیکا اواد» یکی از مقام های مسئول یونیسف هشدار داد که در این مورد مواد غذایی گران و کمیاب است و این امر باعث افزایش سوء تغدیه شده است و کودکان قربانیان اصلی این مسئله هستند.

در سه ماه گذشته ۲۳۲ کودک دچار سوء تغذیه حاد شدید شده اند و۸۸۲ نفر نیز سوء تغذیه حاد متوسط پیدا کرده اند. ۱۵۸۹ کودک دیگر نیز وضعیت خطرناکی دارند؛ کودکانی که به شدت ضعیف و لاغر شده اند و هیکلی استخوانی دارند و باید هر چه زود تر مداوا شوند.

خبرگزاری فرانسه در گزارشی که به این موضوع اختصاص داده به سحر، کودک ۳۴ روزه ای اشاره می کند که تنها۱.۹ کیلوگرم وزن داشته و در بیمارستان به علت سوء تغذیه جان داده است.

مسئولین کمکهای انسان دوستانه سازمان ملل موفق شدند روز ۲۳ سپتامبر یک محموله مواد غذایی و دارو برای ۲۵ هزار نفر به سه محل محاصره شده در غوطه برسانند. مونیکا اواد بر ناکافی بودن این کمک تاکید دارد و خواستار اقدامات جدی و عاجل برای رسیدگی به وضعیت اسفبار کودکان جنگزده سوری است.