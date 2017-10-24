ستاد شئون فرهنگی می تواند در کاهش آسیب های اجتماعی موفق باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد شامگاه دوشنبه در کارگروه آسیب های اجتماعی که با حضور ریاست سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مشکلات کشور این است که طی سال های گذشته فرهنگ پا به پای توسعه پیش نیامد و در اجرای برنامه ها پیوست های فرهنگی را لحاظ نکردیم.

وی در ادامه با اشاره به مساله آسیب های اجتماعی، ستاد شئون فرهنگی را یکی از ستادهای دارای بنیان و مبنا دانست و تاکید کرد که این ستاد می تواند در راستای کاهش آسیب های اجتماعی موفق باشد.

ولی نژاد خواستار تشکیل رصدخانه ای برای بررسی روند کاهش آسیب های اجتماعی در سازمان تبلیغات اسلامی شد و گفت: این رصد خانه می تواند روند کاهش آسیب ها را به صورت لحظه ای تهیه کرده و گزارش آن را به دستگاه ها اعلام کند.

وی همچنین پیشنهاد تشکیل تشکل های دینی برای تعداد مشخصی از اقشار جامعه را داد و اضافه کرد: اگر به عنوان مثال برای هر ۵۰۰ نفر یک تشکل دینی تشکیل شود و افراد مختلف را در این تشکل ها فعال کنیم ظرفیت خوبی را برای فرهنگ سازی و جلوگیری از تلاش های ضد فرهنگی دشمن ایجاد کرده ایم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با بیان این که تجربه ۳۹ ساله انقلاب ثابت کرده دولت ها نمی توانند در کارهای فرهنگی موفق باشند، افزود: دولت می تواند از فعالیت های فرهنگی حمایت کند لذا باید این فعالیت ها را به بخش غیر دولتی واگذار کرد.

وی خواستار هم پوشانی دستگاه های فرهنگی در مسائلی همچون آسیب های اجتماعی شد و ادامه داد: سازمان تبلیغات اسلامی هر جا وارد شده توفیقات بسیاری کسب کرده و در کاهش آسیب های اجتماعی هم می تواند موفق باشد.