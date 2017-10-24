خبرگزاری مهر- گروه استانها: «هشیلان» تالاب صدجزیرهای استکه زمینشناسان آنرا یک سوءتفاهم در طبیعت مینامند و سالانه فرودگاه بین المللی بسیاری از پرندگان مهاجر است که در گذر از ایران توقفی کوتاه در این تالاب زیبا دارند.
جدای از حضور پرندگان مهاجر در این اکوسیستم زیبا، خود تالاب مأوای گونههای نادر و کمیابی از پرندگان است و همین موضوع مسئولان ادارهکل محیط زیست استان را به فکر راهاندازی یک سایت پرندهنگری در حریم این تالاب انداخت و از سال ۹۰ کار احداث این سایت کلید خورد.
این سایت برای دانشجویان از نظر کمک به امر تحقیقات و پژوهش آنان بسیار حائز اهمیت است و همچنین برای دوستداران محیط زیست و پرندگان نیز اتفاق خوشایندی است، چرا که با تجهیز این سایت به دوربینها و تلسکوپهای متعدد رصد پرندگان تالاب امکانپذیر خواهد شد.
سایت پرندهنگری تالاب هشیلان که یکی از مجهزترین و بزرگترین سایتهای پرندهنگری غرب کشور هم به شمار میرود با گذشت ۶ سال از شروع به ساخت آن هنوز ناتمام مانده و با مشکل عدم تأمین اعتبار دست و پنجه نرم میکند و طی سالیان اخیر پیشرفت آن در سطح ۹۰ درصد باقی مانده و متوقف شده است.
این سایت پرندهنگری در زمینی به مساحت یک هزار و ۵۰۰ مترمربع در دامنه کوه خورین و مشرف به عرصه تالاب هشیلان در دست احداث است که با توجه به اهمیت اکولوژیکی آن می تواند یک منطقه گردشگری برای دیدن پرندگان نادر باشد و البته هر بار وعده افتتاح آن به دلیل عدم تأمین اعتبار لازم به تعویق میافتد.
اولین وعده افتتاح آن به سال ۹۲بازمیگردد که مدیرکل وقت حفاظت محیط زیست استان (همتی) از پیشرفت ۶۰ درصدی آن خبر داد و اینکه تا پایان سال در صورت تأمین اعتبار ۵۰۰ میلیون تومانی به بهرهبرداری میرسد. اما نرسید.
بعد از آن در سال ۹۴ وعده افتتاح در هفته دولت و بعد در دهه فجر داده شد که بازهم نشد و این مشکل اعتبار تا به امروز ادامه داشته و هنوز دوستداران محیط زیست از راهاندازی این مجموعه محروم هستند.
با این وجود جای این سوال پیش میآید که چرا طرحهای زیستمحیطی در استانی که کانون سرابهای ایران و شناسنامه محیط زیست غرب کشور است با این همه تنوع گونههای جانوری و گیاهی جایگاهی ندارد و برای افتتاح یک پروژه با اعتبار نه چندان زیاد باید سالها انتظار کشید.
سایت پرندهنگری هشیلان مطالبه جدی دوستداران محیط زیست
یک فعال زیست محیطی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تالاب هشیلان یکی از زیباترین تالابهای ایران است که همواره به ویژه در فصل مهاجرت پرندگان شاهد حضور گردشگران بسیاری در این منطقه و برای دیدن این پرندگان هستیم.
محمد فرهادی سایت پرندهنگری هشیلان را یک حرکت خوب از سوی مسئولان محیط زیست عنوان کرد و افزود: رصد پرندگان به خصوص پرندگان کمیاب بسیار لذتبخش بوده و حتی این مکان برای دانشجویان این حوزه به مانند یک دانشگاه است.
وی بیان داشت: متاسفانه این سایت پرندهنگری با وجود پیشرفت مناسبی که در سالهای گذشته داشته و در مراحل انتهایی است، اما هنوز به بهرهبرداری نرسیده و در یکی دو سال اخیر متوقف شده است که این موضوع را به عنوان مطالبه جدی دوستداران محیط زیست پیگیری خواهیم کرد.
این فعال زیست محیطی سایت مذکور را یک مکان مناسب برای رفتارشناسی پرندگان برشمرد و گفت: تالاب هشیلان یک اکوسیستم منحصربه فرد در استان کرمانشاه است که محل زندگی انواع پرندگان، خزندگان و ماهیان بوده و جای آن در بین تالابهای بینالمللی بسیار خالی است.
فرهادی ادامه داد: چند سالی است که عملیات اجرایی این سایت پرندهنگری که مجموعه زیبایی برای جذب توریست و گردشگر نیز به شمار می رود آغاز شده ولی اخیرا متوقف شده است و علت را که جویا میشویم با این پاسخ رو به رو می شویم که اعتبار نیست.
محدودیت منابع اعتباری، مشکل اصلی طرح است
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، مشکل اصلی پیش روی این طرح را محدودیت منابع اعتباری عنوان کرد و گفت: بر اساس اعتبارات موجود هرساله کار پیشرفت داشته است.
غلامحسین کاظمی با بیان اینکه امسال نیز ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار برای ادامه کار احداث سایت پرندهنگری هشیلان در نظر گرفته شده است، افزود: امسال نیز این تأمین اعتبار در قالب اسناد خزانه است که باید اجرایی شود.
وی تصریح کرد: در سالهای گذشته تخصیص اعتبار کمی صورت گرفته که امیدواریم امسال با تخصیص این اعتبار در نظر گرفته شده و با توجه به آمادگی پیمانکار تا پایان سال این سایت به بهرهبرداری برسد.
به گزارش مهر، با توجه به اهمیت نقش آموزش در حفاظت تالابها، احداث سایت پرندهنگری در تالاب هشیلان به عنوان یکی از ارزشمندترین تالابهای غرب کشور باتوپوگرافی منحصربه فرد و ویژگیهای اکولوژیکی بسیار حائز اهمیت است و در مقوله مدیریت زیست بومی با مشارکت جوامع محلی نیز با ارائه آموزشهای لازم نقش بسزایی خواهد داشت.
ضمن اینکه در سالهای گذشته نیز تلاشهایی برای افزودن تالاب هشیلان به جمع تالابهای منحصربه فرد بینالمللی و پیوستن به کنواسیون جهانی رامسرصورت گرفته است و احداث این سایت پرندهنگری نیز مسیر دستیابی به این مهم را هموار میکند.
به نظر میرسد که زمان ۶ ساله برای انجام یک پروژه با این اهمیت آن هم با اعتباری حدود ۲ میلیارد تومان زمان زیادی باشد. البته با توجه به زمان اجرای پروژهها در استان کرمانشاه که معمولا به یک دهه هم میرسد احتمالا هشیلان هم به سرنوشت پروژههای ۱۰ ساله دچار شده است.
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